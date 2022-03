Tien om te Zien en Joe strijken weer neer in Westende

De Zeedijk van Westende wordt deze zomer opnieuw de uitvalsbasis voor ‘Tien om te zien’, de moeder der muziekprogramma’s. Tussen 25 juli en 10 augustus zullen presentatoren van toen Anne De Baetzelier en Willy Sommers opnieuw jong en oud verwelkomen voor liefst acht afleveringen, die van eind juli tot in september allicht op zondag zullen worden uitgezonden.

Na een lange onderbreking keerde Tien om te Zien vorige zomer al terug naar de kust. De zomerafleveringen haalden toen gemiddeld 900.000 kijkers. Een vervolg kon en mocht dus niet uitblijven. Op maandag 25, dinsdag 26, woensdag 27 juli en maandag 1, dinsdag 2, maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 augustus keren de bekendste artiesten van Vlaanderen en omstreken terug naar het TOTZ-podium. Welke artiesten zullen aantreden zal later door VTM worden bekendgemaakt.

Joe Summer Island

Er is nog meer muzikaal zomernieuws. Van vrijdag 1 juli tot maandag 15 augustus slaat het magische fun fair festival Joe Summer Island, de tenten op aan de Koning Ridderdijk in Westende. Bezoekers zullen door de Joe-dj’s getrakteerd worden op live radio, de leukste muziek en verrassende optredens. Hoe het dorp er precies zal uitzien en welke artiesten op het podium zullen staan, is nog een goed bewaard geheim.

Anne en Willy zijn ook komende zomer van de partij in Westende. © VTM

“Vorige zomer stonden we met ons Joe Muziekrad in Westende en hebben we Vlaanderen getrakteerd op gratis ritjes en vooral heel veel goeie muziek”, aldus Joe-dj Sven Ornelis.

Grootser dan ooit

“Dat werd met veel enthousiasme onthaald door onze luisteraars en daarom willen we hen deze zomer opnieuw in de watten leggen. En hoe… We doen dat grootser dan ooit met Joe Summer Island. Bakken muziek, iconische attracties en het lekkerste eten, dat zijn de drie elementen die ons pleziereiland zullen typeren. En dat allemaal in een kermisachtige sfeer waardoor je jezelf op Coney Island waant. Een bruisende plek om deze zomer te vertoeven en stoom af te laten!”

Joe creëert straks een kermisachtige sfeer. © Joe

“De komst van ‘Tien om te zien’ en Joe Summer Island naar Westende is simpelweg een fantastische aankondiging”, aldus schepen van toerisme Tom Dedecker. “Heel Vlaanderen zal op de buis niet alleen kunnen genieten van de beste artiesten van het moment, maar vooral van het mooiste strand van het land en al zeker als ze even langs Joe Summer Island passeren. De combinatie van Tien Om Te Zien met de plezierige attracties van Joe Summer Island is als een ijsje met je twee favoriete smaken. Dus ik roep iedereen op om hier te komen smullen van de lekkerste vakantiesfeer.” (PG)