Tieltenaar en ‘Christmas creator’ Daniel Duytschaever verkoopt zijn volledige collectie kerstdecoratie: “Om en bij de 50.000 euro waard”

Kerstmis zal niet meer hetzelfde zijn voor Tieltenaar ‘Christmas creator’ Daniel Duytschaever (67). Nadat hij in 2019 nog een heus kerstdorp bouwde in de Kringloopwinkel in Tielt, heeft hij nu de drastische beslissing genomen om al zijn kerstmateriaal en -decoratiestukken te verkopen. Komende maandag zal hij op de rommelmarkt in de Stationsstraat in Tielt staan. “Het is zo moeilijk om een locatie te vinden waar ik mijn kerstdorp kan opstellen, dat het voor mij niet meer hoeft”, klinkt het ontgoocheld.

Wie in de kerstperiode van 2019 de Tieltse Kringloopwinkel bezocht, kwam bijna ogen tekort. Daniel had er immers een Victoriaans kerstdorp nagemaakt. Inclusief een haven, een schaatspiste, een waterval, een kermis en een treintje. “Het thema was de armen tegenover de bourgeoisie. Op die manier stak ik een verhaal in mijn creatie”, vertelt hij.

Drie weken had de ‘christmas creator’ uiteindelijk nodig om zijn miniatuurdorp te bouwen, maar het publiek wist het resultaat wel te smaken. “Op een week tijd kwamen er maar liefst 800 bezoekers langs. Sommige mensen kwamen zelfs meerdere keren per dag terug, want ze wisten niet waar eerst te kijken. Iedereen was super enthousiast en nam naar hartenlust foto’s”, blikt Daniel trots terug.

Vruchteloze oproep

Toch komt er dit jaar geen nieuw kersttafereel. Ook al had Daniel naar eigen zeggen nog zoveel meer in petto en gebruikte hij bij de vorige editie slechts een derde van zijn collectie. De geboren Gentenaar baalt dan ook als een stekker.

“Zowel in 2020 als in 2021 wilde ik opnieuw een kerstdorp bouwen, maar door corona was dat in 2020 niet meer mogelijk, terwijl ik in 2021 geen geschikte locatie vond”, duidt Daniel. Nochtans lanceerde hij in november van vorig jaar nog een oproep.

Ik had nog veel ideeën om een volledig nieuw dorp te bouwen, maar het mag niet zijn”

“Maar daar kwam geen respons op”, zucht de man. “Het maakt dat mijn collectie – die toch om en bij de 50.000 euro waard is – ondertussen al enkele jaren stof staat te vergaren. Nochtans heb ik niet zo heel veel nodig: een ruimte van om en bij de honderd vierkante meter zou volstaan.”

“Dan kan ik mijn dorp uitbouwen en heb ik ook de ruimte om een koffie of een pannenkoek te serveren. We rekenen immers op vrije giften van de mensen, maar zo zouden we toch uit de kosten kunnen geraken. Zulke figuurtjes of decoratiestukken zijn immers niet goedkoop.”

Op rommelmarkt

Resultaat leverde zijn zoektocht echter niet op. Daniel nam dan ook een erg drastisch besluit: “Ik ga alles verkopen, want zo kan het niet verder.” Komende maandag zal hij op de rommelmarkt in de Stationsstraat in Tielt staan om alles te verkopen.

“Het zal voor de rappe zijn. Het is met pijn in het hart, maar mijn besluit staat vast. Ik had nog veel ideeën om een volledig nieuw dorp te bouwen, maar het mag niet zijn. Het is genoeg geweest.” Zo moet Daniel nu, met lichte tegenzin, afscheid nemen van zijn passie. “Ik was telkens drie weken bezig met de opbouw van zo’n dorp en dat was echt mijn ding, maar ik zie gewoon geen andere oplossing.”

Wat als …

Maar wat als iemand toch op de valreep met een locatie komt? “Dan zou ik het overwegen. Al moet er dan ook wel een manier zijn waarop we uit de kosten kunnen komen. Niet dat ik er rijk van wil worden, maar het zou toch leuk zijn mochten de kosten gedekt kunnen worden. Dit alles kost immers redelijk wat geld.”