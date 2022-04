Tielt brengt hulde aan de sportlaureaten

In het stadhuis van Tielt werden de sportprijzen uitgereikt. Aangezien Covid-19 in heel 2021 een heuse spelbreker was voor de vele sportcompetities, werden er dit jaar aanzienlijk minder kampioenen gehuldigd dan vorige jaren.

Toch werden heel wat provinciale en nationale kampioenen gehuldigd. Atletiek, wielrennen, zwemmen, judo, kickboks en paardrijden kwam aan bod in de competitiesporten en vissen, kubb en spikeball in de recreatiesporten.

Naast die traditionele huldiging werden ook de beloftevolle jongere, de sportploeg en de sportman van het jaar gekozen. Daarbij viel vooral atletiekclub AV Molenland in de prijzen. Tibe Vandekerckhove (17) werd verkozen tot belofte van het jaar door zijn knappe prestaties in de meerkamp. In 2021 werd hij op de tienkamp tweede op het provinciaal kampioenschap en twaalfde op het Belgisch kampioenschap. Bovendien behaalde hij ook de provinciale titel in het discuswerpen.

“Het zijn mooie prestaties, maar ik blijf hard verder werken om nog beter te worden. Hoever mijn ambities reiken? Geen idee”, aldus Tibe.

Sportploeg

Als sportploeg van het jaar werd het masters estafetteteam van AV Molenland gehuldigd. Het team, bestaande uit Gunther Vanhoutte, Jeroen Tanghe, Christophe Willems en Misha Declerck werd in 2021 Belgisch kampioen op de 4 x 800 m. “Wij trainen zo’n vier keer per week, maar de grote moeilijkheid op onze leeftijd is om blessures te vermijden”, bekent Christophe Willems.

Als sportman van het jaar werden twee atleten in de bloemetjes gezet. Emile Gesqueire, ook al van AV Molenland, kroonde zich afgelopen jaar tot West-Vlaams kampioen op de 800 m, de 1.500 m en de 4 x 800 m bij de seniors. “Een groot doel op individuele kampioenschappen heb ik niet echt, maar ik wil voornamelijk mijn besttijden op de 800 m en de 1.500 m nog verder aanscherpen. Daarnaast zou ik in de toekomst met ons 4 x 800 m-team bij de seniors graag meespelen voor de medailles op het Belgisch kampioenschap”, klinkt het ambitieus.

Mountainbiker Marino Roets werd Belgisch kampioen in de e-bike challenge. “Velen denken dat het rijden met een elektrische mountainbike gemakkelijk is, maar ze vergeten wel dat mijn fiets zo’n 30 kilogram weegt en dat ik me aan een hoge snelheid in de vele bochten recht moet weten te houden. Ik moet toch heel wat serieuze risico’s nemen”, zegt hij tot besluit.