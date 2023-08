Thuyndagfoor uit de startblokken: Ieper vertrokken voor 12 dagen kermisplezier

Prins Jorgen en prinses Kay openden vrijdagavond officieel de Ieperse Thuyndagfoor. De kermis loopt tot 15 augustus.

Naar goede gewoonte werd de foor geopend met een officieel momentje in het museumcafé in de Lakenhallen en dat in aanwezigheid van prins Jorgen en prinses Kay. Ook de stadsnar en schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) waren erbij. De Thuydagfoor op de Grote Markt loopt tot 15 augustus. De kermis opent elke dag om 14 uur. Maandag 7 augustus is er tussen 14 uur en 16 uur een prikkelarm moment. Dan gebruiken de foorkramers even wat minder licht en geluid. Op die manier kunnen kinderen met het autismespectrumsyndroom en andere beperkingen genieten van een ritje op de paardenmolen zonder overprikkeling. Voor de foor kunnen kortingsbonnen worden gedownload.

Op zondag 6 augustus is er een meet & greet met Paw Patrol en Disneyfiguren. Nog in de marge van de foor is er op 11 augustus een avondmarkt en op 13 augustus van 14 uur tot 18 uur een kinderrommelmarkt.