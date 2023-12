Thomas en Sharon uit Moorslede ambitieus na topjaar met hun Thai Bangkaew honden: “Beste fokkers ter wereld zijn”

Thomas Manhout en Sharon Samyn hebben met hun Thai Bangkaew honden een fantastisch 2023 beleefd. Ze namen deel aan verschillende shows, en werden Europees kampioen in Denemarken en wereldkampioen in Zwitserland. De (buitenlandse) interesse in hun honden is dus groot. “We willen de beste fokkers ter wereld worden.”

Ruim tien jaar al ontfermen Thomas en Sharon zich over hun Thai Bangkaew honden, een alert en intelligent hondenras dat zo’n 65 jaar geleden ontstond uit de kruising van een teefje in een boeddhistisch klooster met een nu uitgestorven wilde hond.

“In 2011 startten we met het trainen van de honden. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om deel te nemen aan grote wedstrijden, maar toen we het bij een eerste hondenshow erg goed deden, hadden we de smaak te pakken.” De honden van Thomas en Sharon gooiden al snel hoge ogen. Vanuit verschillende hoeken kwam ook vlug de vraag of het koppel les wilde geven. “In 2021 werd Sharon’s Puppy Academy opgericht. Tot op vandaag trainen we nog altijd honden. Puppy’s, maar we geven ook showtraining aan volwassen honden.” De lessen vinden telkens op woensdagavond plaats in de hangar vlak bij hun woning in de Werviksestraat.

Stuur en gashendel

Om aan wedstrijden deel te nemen, is het natuurlijk belangrijk dat je hond goed getraind is. “Je kunt een goede hond kopen, maar een kampioen moet je maken”, aldus Thomas. Bij hondenshowwedstrijden komen verschillende facetten aan bod. Zo moet de hond op een correcte manier kunnen stilstaan en is er ook een oefening gangwerk. “Het is erg belangrijk dat je als baasje je hond door en door kent. De leiband is het stuur en gashendel tegelijkertijd.”

Daarnaast is het ook belangrijk dat de honden in uitstekende conditie op de wedstrijden verschijnen. “Zo kijkt de jury ook naar de vacht van de honden. De vacht zo goed mogelijk houden, dat is echt een van de moeilijkste aspecten in aanloop naar een belangrijke wedstrijd.”

Drie generaties

Sharon en Thomas hebben al drie generaties honden opgeleid. Hun absolute tophond is Manee. Zij won al het wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap. “Manee heeft de meeste titels binnen haar ras behaald, en heeft haar laatste show in haar categorie afgewerkt. Ze kan nu naar ‘de oudjes’.” Maar niet getreurd, want de opvolging staat al helemaal klaar. Quma, de dochter van Manee, kroonde zich dit jaar tot Nederlands kampioen. “En met Unkai, de dochter van Quma, hebben we zelf de Franse en vicewereldkampoen bij ons.”

Deze maand werd het hondenaantal in de Werviksestraat nog verder uitgebreid met een nieuw nestje. “Al van jongs af aan beginnen we met het trainen van de honden. Op die manier leren ze onmiddellijk luisteren naar hun baasje.”

Concurrentie

Met al die kampioenen is 2023 voor Thomas, Sharon en hun honden een absoluut boerenjaar. “We hadden al wedstrijden gewonnen, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. We horen nu tot de top drie van de fokkers in Europa, en het is onze ambitie om uit te groeien tot de beste ter wereld.”

Momenteel verschijnen er heel veel Franse honden op showwedstrijden. Hun baasjes hopen de komende jaren de titels van het Moorsleedse koppel af te snoepen. “Maar het is nu aan ons het nog beter te doen. De uitdaging is groot, maar we zien het volledig zitten.” Vanuit het buitenland is er ook al heel wat interesse in de honden van Sharon en Thomas. “Een van onze honden bevindt zich nu in Thailand.”

Geen geld, wel eer

De Moorsledenaars verlegden in 2023 hun grenzen en namen deel aan kampioenschappen in onder andere Denemarken en Zwitserland. “Het is zeker geen goedkope hobby. Deelname aan een wedstrijd kost al snel 55 euro. De winnaars krijgen een rozet en een naturaprijs. Prijzengeld is er niet, maar we doen het vooral voor de eer. Daarnaast merken we ook dat we door die deelname aan de wedstrijden aan naam en faam binnen het wereldje winnen.”

www.thaibangkaew.be