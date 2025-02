Theaterwandeling De Tekenaar(s) van het Verzet brengt Nieuwpoortse weerstandsgeschiedenis tot leven

Van donderdag 1 tot en met zondag 4 mei 2025 organiseert Stad Nieuwpoort de theaterwandeling De Tekenaar(s) van het Verzet. Dit uniek cultuurevenement werpt een indringende blik op het moedige verzet in Nieuwpoort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de theaterwandeling wordt samengewerkt met auteur-scenarist Kathelijn Vervarcke. De hoofdrollen worden vertolkt door Leander Vyvey, Michael Vroemans, Celia Bogaert en Wim Danckaert. Daarnaast geeft ook lokaal talent het beste van zichzelf.

In de aanloop naar V-dag op 8 mei, wanneer de 80e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa wordt herdacht, pakt Stad Nieuwpoort uit met de theaterwandeling De Tekenaar(s) van het Verzet. Deze wordt op donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 mei 2025 ingericht in het stadscentrum.

Van boek naar theaterbeleving

De theaterwandeling geldt als eerbetoon aan de Nieuwpoortse verzetsstrijders die met gevaar voor eigen leven streden tegen de Duitse bezetter. Centraal staan de verhalen van wiskundeleraar Honoré Houvenaghel en schilder Emile Fryns. Er is ook aandacht voor Kamiel Top, de getalenteerde dichter die op verschillende vlakken actief was in het verzet. De drie verzetshelden werden uiteindelijk alle drie gearresteerd en weggevoerd naar Duitse kampen. Fryns keerde als enige levend naar Nieuwpoort terug.

Het scenario voor het theaterevenement is gebaseerd op het boek De Tekenaar van het Verzet van Kathelijn Vervarcke. De auteur vormde haar boek om tot een script dat bezoekers zal meeslepen in een vertelling vol spanning, moed en tragiek.

Burgemeester Kris Vandecasteele is alvast enthousiast over de vertaling van boek tot theaterpodium: “Waar het boek zich hoofdzakelijk op Houvenaghel, Fryns en Top toespitst, maakt het format van de theaterwandeling het mogelijk om het narratief open te trekken. Ook minder bekende figuren uit de Nieuwpoortse weerstand worden zo uit de rafelranden van de geschiedenis gehaald. Vandaar de meervoudsvorm in de titel: ‘De Tekenaar(s) van het Verzet’. Want ook zij verdienen het om passend geëerd te worden.”

Kathelijn Vervarcke belicht de oorlog ook vanuit het standpunt van de achterblijvers, die leefden met angst en onzekerheid. Zo leert het publiek de minnares van Emile Fryns kennen, een cabaretzangeres die voor een vleugje jazz zorgt, de vrouw en de dochter van Honoré Houvenaghel en de ouders van Kamiel Top.

De voorstelling geeft niet alleen een stem aan de verzetsstrijders, ook de schaduwzijden van de oorlog worden belicht: de rol van verklikkers en de harde realiteit van repressie.

Sterke cast met lokale en bekende gezichten

Voor de rol van wiskundeleraar Honoré Houvenaghel werd Leander Vyvey aangesproken, een acteur van Nieuwpoortse bodem. Vyvey timmert hard aan een internationale carrière en is momenteel te zien in de Netflix-reeks Vikings: Valhalla. Voor hem is De Tekenaar(s) van het Verzet een passieproject, aangezien hij opgroeide met de verzetsverhalen van zijn grootvader Raymond Vyvey en zijn grootoom Roger Vyvey.

Naast Leander maakt Michael Vroemans, bekend als Maarten uit Familie, deel uit van de cast. Hij vertolkt de rol van Emile Fryns. Wim Danckaert, die onlangs in Thuis te zien was, speelt een verstekeling die door het verzet bevoorraad werd. Celia Bogaert, actrice en AVS-reporter, vertolkt de vrouw van Honoré Houvenaghel.

Naast de bekende schermgezichten krijgen ook heel wat lokale acteurs de kans om te schitteren. Een bijzondere vermelding verdient de deelname van Luc Leye, zoon van Nieuwpoorts verzetsstrijder Roger Leye en bekend als de man die gestalte geeft aan Groote Oorlog-legende Hendrik Geeraert.

Schepen van Cultuur Ann Gheeraert benadrukt het belang van deze productie: “Met ‘De Tekenaar(s) van het Verzet’ brengen we een essentieel stuk lokale geschiedenis onder de aandacht. We laten het verleden niet in de archieven verdwijnen, maar maken het tastbaar en voelbaar voor jong en oud. Dit project is niet alleen een eerbetoon aan de moed van onze verzetshelden, maar ook een krachtige herinnering aan de waarde van vrijheid en verzet tegen onderdrukking. Het zou dan ook mooi zijn dat dit bijzonder cultuurevenement een groot publiek weet aan te trekken.”

Van donderdag 1 mei tot en met zaterdag 4 mei zijn er voorstellingen om 18 uur, 18.30 uur, 19 uur, 19.30 uur en 20 uur. Op zondag is dit om 14 uur, 14.30 uur, 15 uur, 15.30 uur en 16 uur.

De theaterwandeling start steeds aan de Stadshalle op het Marktplein en eindigt bij de City, Valkestraat 18. De wandeling duurt ongeveer 2 uren. Tickets kosten 18 euro, studenten en leerlingen betalen 10 euro. Reserveren kan vanaf maandag 10 maart 2025 via www.nieuwpoort.be/de-tekenaars-van-het-verzet of Toerisme Nieuwpoort.