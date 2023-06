Theaterwandeling brengt ambiance, muziek en gezellig samen wandelen

De oud- leiders van de Chiro Zwevezele organiseren een theaterwandeling. Het gaat om een begeleide wandeling waarbij deelnemers tussendoor genieten van tal van optredens. Op zaterdagvoormiddag 1 juli vindt er een voorverkoopdag voor tickets plaats in CC De Wissel.

“Zaterdagavond 26 augustus gaat de 16de editie van de jaarlijkse theaterwandeling door”, vertelt oud- chiroleider Philip Gryspeert. “De wandeling is een begeleide wandeling van ongeveer zeven kilometer langs gekende en minder gekende straten en wegeltjes binnen de gemeente. Ook dit jaar werd een heel mooie route samengesteld. Langs de wandeling zijn er zes tussenstops voorzien waar telkens een optreden wordt gebracht. Deze tussenstops gaan telkens door aan huis bij bewoners langs de route. Er zijn zeven vertrekuren met eerste start om 17.30 uur en daarop volgend, telkens een half uurtje later.”

Acht artiesten

Acht artiesten nemen er deel aan de theaterwandeling. Dodo brengt een variétéshow met kaarslampjes en een fluwelen gordijn met veel comedy met plezier van begin tot einde. Flying Street Art is een reizend circus en zij brengen magie. Hendrik & Co brengt een voorstelling vol fantasie en interactie. Jarno Boone is een stand-up komediant. De gekende jonge man brengt een eigen show. Kjen Descheemaecker brengt een muzikale act met een komische toets. Beatboxen is zijn kunnen. Melissa Anseeuw is een schitterend zangtalent uit eigen gemeente. Ze is leerkracht in school Wildenburg, Wingene en zingt graag in haar vrije tijd. Plezant Kliekske is een toneelgroep uit Zwevezele en zij brengen een stukje toneel. De wandeling wordt afgesloten in CC De Wissel met een optreden van The Blik Dooze Band International. Dit is een cabaret-formatie die ambiance brengt met tal van meezingers en zwierige instrumentale nummers.

De organisatie gebeurt in samenwerking met de Cultuurdienst van de gemeente Wingene. Het aantal kaarten is beperkt tot 90 kaarten per wandeling. Op zaterdag 1 juli vindt er tussen 10 en 12 uur een verkoopdag plaats in het cultuurcafé CC De Wissel langs de Tramstraat in Zwevezele. Daarna kunnen kaarten aangekocht worden via het nummer 0475 79 55 57 of in het B&G Kantoor op het Marktplein 19 in Zwevezele.