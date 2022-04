The Ride to Happiness in Plopsaland is de beste rollercoaster

Bij de start van het pretparkseizoen reikte het online veilingplatform VakantieVeilingen z’n Zoo & Themepark Awards uit, gebaseerd op het online stemgedrag van 1.600 Belgen. The Ride to Happiness in Plopsaland viel meteen in de prijzen in de categorie Beste Rollercoaster.

Na twee jaar corona blijken vooral de adrenalinekicks de voornaamste reden waarvoor Belgen straks weer naar de pretparken trekken. De gloednieuwe The Ride to Happiness in Plopsaland De Panne won het dan ook in de categorie Beste Rollercoaster nipt van de bijna even nieuwe Kondaa in Walibi. Indrukwekkende prestatie van beide achtbanen, want ze openden allebei pas voor het eerst in 2021.

Ook voor de Beste Familie-attractie werd dit jaar een award uitgereikt, en deze gaat met 34 procent van de stemmen naar de Indiana River in Bobbejaanland. Het Bos van Plop in Plopsaland De Panne en El Rio Grande in Walibi vullen de top drie verder aan.

De meningen over het Beste Pretpark van ons land blijken verdeeld, want in Vlaanderen gaan de stemmen bijna volledig gelijk op: respectievelijk delen Bobbejaanland, Walibi en Plopsaland De Panne met minimale verschillen de eerste plaats. Toch is het Walibi Belgium dat met de meerderheid van de punten gaat lopen: dankzij het stemgedrag in Wallonië belandt het park in Waver, net zoals in 2020, op de eerste plaats.

In Vlaanderen zijn de subtropische zwembaden van Center Parcs en Plopsaqua De Panne ook opvallend populair.