Team‘Worm’ van Chiro Edelweiss wint eerste Koolskampioenschap

Het oudercomité van Vrije Basisschool de Horizon heeft na tien jaar de jaarlijkse quiz vervangen door de eerste editie van het Koolskampioenschap. Op die manier konden ook de leerlingen van de school meedoen. De ploeg ‘Worm’ van Chiro Edelweiss schreef zondag de eerste editie op zijn naam.

Het Koolskampioenschap is een ludiek spel zonder grenzen in tienkampstijl waarbij elf teams van vijf spelers tien opdrachten moeten vervullen in een zo kort mogelijke tijd. “We kozen voor opdrachten waarbij zowel de jongeren als de volwassenen konden deelnemen”, vertelt Brecht Catteeuw van het oudercomité.

“Zeker het wisselen van een wiel van een wagen, het smelten van ijsblokken en het soutassenwerpen werden ten zeerste gesmaakt. We refereerden ook naar Koolskamp als fietsgemeente met een fietsopdracht en als landbouwersgemeente met een KOOLpellen en het melken van een koe.”

Passende prijs voor iedereen

Voor de elf teams was het genieten, net als voor de vele supporters die naar De Ark kwamen om dit ludieke kampioenschap bij te wonen. De olympische gedachte dat deelnemen minstens even belangrijk is als winnen was er. Iedere ploeg kreeg een passende prijs.

De ploeg ‘Worm’ van Chiro Edelweiss mocht de titel van eerste winnaar van het Koolskampioenschap op zijn palmares schrijven. (JM)