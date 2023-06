Tapijten Demuynck Wevelgem wil eigen wereldrecord ‘Tapijten stapelen’ verbreken

Filip Demuynck (52) van de tapijthandel Demuynck in Wevelgem wil voor de derde keer het wereldrecord ‘Tapijten stapelen’ verbreken. Daarmee willen ze hun 50-jarig bestaan vieren. Een jaar geleden maakten ze nog een stapel van 501 tapijten, die maar liefst 6,52 meter hoog was. Dat willen ze dus zaterdag 25 juni nog eens verbeteren. Filip zou dan voor de derde keer op rij wereldrecordhouder tapijt stapelen worden.

Zaterdag 25 juni wil Tapijten Demuynck hun 50-jarig bestaan op een speciale manier vieren. Eigenaar Filip wil opnieuw het wereldrecord ‘Tapijt Stapelen’ verbreken. “Het is heel wat moeilijker dan het lijkt”, vertelt Filip. “Twee jaar geleden moesten uit veilgidsoverwegingen er vroeger mee stoppen dan verwacht. Een kleine afwijking in de stapel zorgde er toen voor dat de tapijtenberg ging schuiven. We hebben toen geleerd dat een stabiele basis echt noodzakelijk is. Vorig jaar hebben we hoogtewerkers gebruikt van het Kortrijkse bedrijf Duma Rent.”

Opbrengst naar goed doel

Toeschouwers kunnen zaterdag het wereldrecord live volgen. “Mensen kunnen het online bekijken op een livestream, maar ze zijn hier ook in het echt welkom. Dan kunnen ze genieten van een ijsje of een drankje. De opbrengst daarvan gaat naar ’t FABrick. Dat is een goed doel dat zich inzet voor jongvolwassenen met een progressieve spierziekte.”

Tapijten Demuynck werd in 1972 opgericht door de vader van Filip, André Demuynck. Het is vooral gekend door zijn grote voorraad aan Oosterse tapijten, maar het is ook de enige Belgische tapijtenwinkel, die zelf tapijten ontwerpt en verdeelt.