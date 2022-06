Tapijten Demuynck Wevelgem verbreekt eigen wereldrecord tapijtstapelen

Vorig jaar vestigde Tapijten Demuynck uit Wevelgem het eerste wereldrecord met 5,09 meter. Ze zagen toen al ruimte voor verbetering en zaterdag 25 juni verbraken ze het record met anderhalve meter tot 6 meter 52 centimeter.

“Vorig jaar ervoeren we dat de stapel tapijten door het gewicht licht scheef trok en we stopten toen omdat we vreesden dat de stapel zou omvallen. Dit jaar hebben we ons beter voorbereid. De grootste tapijten eerst en daarop steeds iets kleinere. Zo werk je in een piramide naar boven en is de stabiliteit beter”, zegt Filiep Demuynck. Hij nam vijf jaar geleden de zaak over van vader André.

Belgisch tapijt

Hij ervoer dat nogal wat mensen te weinig wisten wat Tapijten Demuynck allemaal in petto heeft en samen met enkele badmintonvrienden hadden ze vorig jaar het zotte idee van de recordpoging. Ze waren de eersten om dit record te stellen. “Dit jaar hebben we de toonzaal helemaal vernieuwd. Met de zaak kiezen we meer en meer voor Belgisch tapijt. Het is prima zaken doen met bedrijven als Osta of Beaulieu, heel professioneel. We bereiden ons ook voor om tegen het eind van het jaar te starten met een handtuftatelier om zelf tapijten te maken, op maat, in de kleur en de tekening die de klant voorstelt.”

Het team bestond uit Harold Pattyn, Danick Verfaille, Jurgen Masselis, Edi Christiaens, Cedric Demuynck, Dominic Rosiers en zonen Nicolas en Mathias. “Het was zwoegen, tapijten oprollen, per vijf à zes met de lift naar boven en daar uitrollen op een hoogtewerker. Je moet er een beetje gek voor zijn”, lacht Filiep. “We denken al aan een derde poging. We zien nog verbetering mogelijk en dan gaan we mogelijk de buurt betrekken. Aan ideeën voorlopig geen gebrek”. Maar na het wereldrecord tapijtstapel afbreken is het eerst tijd voor een glas met de medewerkers.

(Henk Vandenbroucke)