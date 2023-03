Tallon Dekeyser (11) ambieert succesvolle motorcrosscarrière: “Hij rijdt beter met de motor dan met de fiets”

Tallon Dekeyser is 11 jaar en treedt – rijdt – in de voetsporen van zijn vader Michael en grootvader Julien: hij is een fervente motorcrosser. “Hij rijdt beter met de motor dan met de fiets”, zegt vader Michael.

Tallon woont met zijn vader Michael, moeder Natascha en broer Zenon sinds 2013 in de Krasnikstraat in Ruiselede. Hij zit in het zesde leerjaar in basisschool De Kiem en trekt volgend jaar waarschijnlijk naar Emmaüs in Aalter. Tallon houdt van cyclocross en mountainbike, maar zijn grote liefde is motorcross. Zijn vader en grootvader waren motorcrossers en het ziet ernaar uit dat hij die traditie zal voortzetten, met zijn vader als begeleider.

Elke week training

“Al sinds hij drie jaar was is het al motorcross wat de klok slaat”, zegt vader Michael, die afkomstig is van Meulebeke en in Ardooie werkt, bij Ardovries. “Met trainingen op de grasweide voor die tot hondenweide werd omgebouwd. En nu elke week fysieke training in Oostrozebeke, en training op een vast circuit in Komen.”

“En dat werpt al vruchten af: in Stekene was er onlangs de eerste manche van het nieuwe seizoen onder de vlag van de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding – dat is voor jongeren tot vijftien jaar, daarna gaat dat over in de grote divisie MCLB. Daar reed Tallon voor het eerst bij de nieuwelingen 85cc en hij is negende geworden, en enige West-Vlaming in de top tien. Dat belooft.”

“Tallon rijdt met het nummer 19, wat we zelf mochten kiezen”, voegt Michael eraan toe. “Want zowel mijn papa als ikzelf hebben met dat nummer gereden – ik heb gecrost tot ik 35 was, tot vorig seizoen dus.”

Veel lef

De jonge rijder vindt dat de technische kant van het crossen zijn sterkste punt is. “En mensen in het milieu zeggen dat ik veel lef en doorzettingsvermogen heb.” Michael: “Hij heeft alleszins meer talent dan ik had. Zijn stijl en houding op de motor zijn indrukwekkend – hij rijdt beter met de motor dan met de fiets. Hij komt het best tot zijn recht op een hard en technisch parcours, met zijn grote wendbaarheid.”

“De ambitie is top tien bij de inters, en dat is realistisch. Hopelijk volgt er nog meer, maar dat wordt een kwestie van sponsors en materiële ondersteuning”, zegt Michael. “Nu, zover zijn we nog niet. We mikken op een top vijf in de klassering, eind dit seizoen. Stelselmatig progressie boeken en gespaard blijven van accidenten, dat is nu het belangrijkste.”