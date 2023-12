‘t Veld Verteld lokt ruim 9.000 bezoekers naar Ardooie

Met een try-out en een eerste voorstelling is de prestigieuze voorstelling van ‘t Veld Verteld in Ardooie afgelopen weekend van start gegaan.

Het klank- en lichtspektakel aan het kasteel zal in de komende dagen meer dan 9.000 bezoekers lokken. Op een try-out konden honderd genodigden hun opmerkingen geven zodat er nog wat kon bijgespijkerd worden.

Tobias Callewaert maakte gebruik van deze tips om de laatste hand te leggen aan een feilloze organisatie en voor de voorstelling van zaterdagavond was alles klaar en waren er meer dan 1.000 aanwezigen present op de vijf tribunes om de show met feestelijk licht op het kasteel, dans met Starlight,-muziek en een verhaal over Ardooie sinds het ontstaan te bekijken en te aanhoren. Nagenieten kon in de gelegenheidsbar in kersttooi.

Voor de bijkomende voorstelling van 28 december zijn de laatste tickets nog te verkrijgen op de cultuurdienst van de gemeente.