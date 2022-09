’t eXperiment in Ruddervoorde wordt afgebroken

Het gebouw dat in het verleden dienst heeft gedaan als jeugdhuis ’t eXperiment in Ruddervoorde, achter sport- en evenementenzaal Ridefort, is in zeer slechte en onveilige staat. In het verleden heeft de gemeente enkele herstelwerken uitgevoerd, maar het gebouw is op het einde van haar gebruiksmogelijkheden. De afbraak van het gebouw staat nog dit jaar ingepland.

Het jeugdhuis ’t eXperiment is ondertussen opgehouden met bestaan en had de laatste tijd geen vergunning meer om binnenshuis activiteiten te organiseren door de gebrekkige staat van het gebouw. De voorbije maanden was het jeugdhuis ook de slaapplaats van een dakloze man. Ondertussen is er een sloopvergunning uitgevaardigd voor de houten chalet. Wat er op deze plaats zal komen is nog niet beslist.

Voor de jeugd in Ruddervoorde is de gemeente aan het bekijken waar ze initiatieven kunnen ondersteunen. Onder het motto ‘Rudder voor de Jeugd’ organiseerde de jeugddienst samen met vzw Formaat een enquête bij jongeren tussen 13 en 23 jaar die in Ruddervoorde wonen of er komen in hun vrije tijd. Bedoeling is om nieuwe initiatieven voor en door jongeren te laten groeien en faciliteren waar mogelijk. Dat kan zowel op praktisch vlak als op vlak van ondersteuning bij de organisatie van een activiteit.

Samen met de initiatiefnemer wordt dan ook gekozen voor de locatie die voor hun activiteit het best geschikt is. Aan de hand van dit nomadisch jeugdwerk wil de jeugddienst het jeugdwerk in Ruddervoorde nieuwe kansen geven en laten evolueren volgens de behoeften en ideeën van de jongeren zelf. “Naast de sterke werking van onze lokale jeugdverenigingen, willen we meer inzetten op nomadisch jeugdwerk voor de jongeren in ’t algemeen. Dat betekent volkomen ‘locatie onafhankelijk’ jongeren verbinden met elkaar. Zo organiseren we op vrijdag 23 september een filmavond in Ridefort. De film ‘Bad Boys for life’ staat geprogrammeerd.”, aldus burgemeester Jan de Keyser. (GST)