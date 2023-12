’t Capellehof is ideale stopplek voor wandelaars en fietsers

Het binnenplein van ’t Capellehof werd officieel geopend. “Dit is een recreatieve hotspot op een plek waar verschillende wandel- en fietsroutes langs komen”, aldus een tevreden schepen Geert Dessein (C&V/VD).

Op 15 augustus werden de gerenoveerde gebouwen op de site van ‘t Capellehof in hartje Rollegem-Kapelle officieel geopend. “Maar inmiddels kreeg ook het binnenplein meer vorm. Van de provincie kregen we een subsidie van 25.000 euro om er een gezellige plek van te maken waar wandelaars en fietsers even kunnen uitrusten. We willen dit vandaag nog wat extra in de verf zetten”, aldus de Ledegemse schepen van Toerisme Geert Dessein (CD&V/VD). De opening van het binnenplein is een volgende stap in de metamorfose die de site in hartje Rollegem-Kapelle ondergaat. De gerenoveerde hoeve ligt langs twee provinciale en twee door de gemeente uitgewerkte fiets- en wandelroutes. “Voor de fietsers en wandelaars zijn er mooie zit- en picknickbanken en er staat ook een fietsenstalling. Dit is een volgende stap binnen dit mooie project.” In 2024 wordt de gevel van de hoevewoning aangepakt. De gemeente hoopt dat een pop-upinitiatief volgende zomer de site extra in de kijker zet. “Daarnaast zijn er ook plannen met de tuin, daarvoor gaan we in gesprek met de mensen van ‘t Ferm.”

Tevreden gebruikers

Inmiddels voelen ‘t Ferm en Mariënstede, twee organisaties voor mensen met een beperking die deze zomer hun intrek namen op ‘t Capellehof, zich er helemaal thuis. “Deze recreatieve hotspot is belangrijk binnen dit mooie inclusieverhaal en zet ook onze werking extra in de kijker”, aldus Danny Demeersseman, coördinator van ‘t Ferm.

Helemaal thuis

Inmiddels vinden de bewoners ook steeds beter de weg naar de buurtwinkel van Mariënstede, die ook gevestigd is op de site van ’t Capellehof. “Onze mensen voelen zich hier inmiddels helemaal thuis op deze erg mooie plek”, aldus Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede. (BF)