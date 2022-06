Swingende start van Konterdam Kermis: uit de bol met Will Andis

De kermisweek op de Konterdam is gestart met een druk bijgewoonde avondmarkt. De terrasjes van de drie cafés draaiden op volle toeren. De uitbaters van Café ’t Dukertje kwamen handen tekort om iedereen te bedienen.

Voor Café Pallieter zorgde charmezanger Will Andis voor een bruisend optreden. Zijn gevarieerd optreden met nummers van Elvis, André Hazes, Gilbert Bécaud en zelfs Pavarotti zetten de straat op stelten. Op de dansvloer ging iedereen uit de bol. Ook aan Café New Olympia was het volop ambiance met optredens van The Dixieland Street Band en crooner Phil Lesley.

Op zondag 26 juni volgt de traditionele rommelmarkt. Donderdagavond met start om 19.30u. staat het 75ste Wielerprijs Oscar Naert op het programma, een avondcriterium van 70 km, in totaal 40 ronden. Vrijdag 1 juli volgt de Konterdamloop, zaterdag het 11de gratis Coverfestival (Hard To Handle, De Toape Tegoare en Band of Musos met Guy Swinnen en Geena Lisa. Zondag 2 juli wordt de kermis afgesloten met Zotte Zundag, gratis optredens van Chapeau Noir, Gemengd Koor Kanta, Margriet en Celien Hermans en Edje Ska & The Pilchards. (FRO)