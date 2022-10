SV Anzegem bedankt scheidsrechters met voucher tijdens Week van de Official

Deze week is het de Week van de Official en dat laat SV Anzegem niet zomaar passeren. “Zonder scheidsrechters is er geen voetbalspelletje voor jong en oud”, zegt jeugdcoördinator Leendert Van Hulle (35) van SV Anzegem.

“Op SV Anzegem hebben we een fantastische samenwerking met eigen spelers van U15, U17, gewestelijke beloften en eerste ploeg (4de provinciale), die ervoor zorgt dat geen enkele wedstrijd zonder scheidsrechter plaatsvindt. We hebben ook enkele vrijwilligers warm gemaakt die wedstrijdjes op zich nemen.”

Samenwerking met Zulte Waregem

Elke scheidsrechter die dit weekend op SV Anzegem een wedstrijd fluit, zal door de kapitein van de thuisploeg bedankt worden met een voucher. De scheidsrechters zullen met die voucher twee tickets kunnen reserveren voor een thuiswedstrijd van de eerste ploeg van SV Zulte Waregem.

De jeugdwerking van SV Anzegem is sinds vorig seizoen een partner van SV Zulte Waregem. “De samenwerking verloopt fantastisch. Ze gaan mee in onze ideeën, zoals dit met de vouchers, en wij krijgen input en ondersteuning waar nodig. In ruil daarvoor brengen wij onder andere talentvolle spelers onder hun aandacht”, aldus Leendert Van Hulle.