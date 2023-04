Surfers- en Lakeside Paradise in Knokke-Heist verwelkomen 10.000ste lid

Zaterdagochtend mochten zaakvoerders Natalie Camerlynck en Frank Vanleenhove het 10.000ste lid van Surfers- en Lakeside Paradise in Knokke-Heist verwelkomen. De eer viel Elias Verschaffelt (16) uit Antwerpen te beurt.

“Surfers Paradise startte in 1988 met 160 leden en groeide gestaag door tot boven de 1000 leden. Vanaf de start van Lakeside Paradise in 2012 kwamen er nog heel wat bij daar er slechts één lidgeld betaald wordt om lid te zijn van beide verenigingen. Als lid geniet je dan ook op beide locaties tal van voordelen en behoor je tot één grote watersportfamilie waar bij elke type weer of wind je altijd aan de slag kan op zee of op het Duinenwatermeer”, aldus Frank Vanleenhove.

“We staan toch even stil bij het cijfer 10.000, want dat wil zeggen dat we in al die jaren aan toch 10.000 watersportfanaten onze passie konden overdragen. Bij ons is iedereen welkom en uiteraard worden niet alle bezoekers lid. We streven ernaar om de regelmatige bezoekers te overtuigen dat, als je een aantal keer komt, je het jaarlijkse lidgeld van slechts 100 euro ruimschoots terugverdiend via alle aangeboden voordelen”, aldus Vanleenhove.

“Mijn tante woont in Knokke-Heist, mijn ouders zijn ook best sportief en namen mij van kleinsaf aan geregeld mee naar zee”, aldus 10.000ste lid Elias Verschaffelt. “Die combinatie zorgde ervoor dat ik vanaf mijn tiende een vaste klant werd op de wekelijkse Kids Sessions op Lakeside Paradise. Ik maakte zeer snel vorderingen, vond het echt leuk ook en toen ik ouder werd volgde ik er ook een wakeboardkamp.

Nu ik 16 ben, kan ik nog meer naar Knokke-Heist komen en dus ook veel meer wakeboarden, zodat we besloten om lid te worden. Als lid betaal je immers een pak minder en heb je bovendien nog eens alle andere voordelen. Ik was dan ook daarbovenop echt verrast toen ik mijn lidkaart kreeg met daarop het nummer 10.000. Vervolgens werd ik uitgenodigd op Surfers Paradise en mocht ik een Lakeside Poncho en een cadeaubon voor gratis kitelessen in ontvangst nemen. Een extra leuke verrassing uiteraard waar ik zeker gebruik van zal maken want ook mijn mama kan kitesurfen.”