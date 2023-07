Surfclub Twins organiseert Seaking/Queen zwemloop op zaterdag 15 juli: “Dit is ook een mooie kijksport”

Op zaterdag 15 juli organiseert surfclub Twins een nieuwe editie van zijn Seaking/Queen, een zwem- en loopwedstrijd in en langs Bredenes streepje Noordzee. Ook Patrick Boucquaert, notoir waterdier en lesgever bij de strandreddingsdiensten, is opnieuw van de partij.

Patrick Boucquaert is hoewel de teller intussen 63 aangeeft niet meteen van plan om sportieve uitdagingen uit de weg te gaan. En ook strand en zee zitten hem duidelijk in het bloed. Wat niet mag verwonderen van iemand die van jongs af aan als redder op het strand stond.

“Ik werd hier aan strandpost 2 neergezet, net toen Twins zijn eerste prille stappen als surfclub zette. Ik herinner me dat toenmalig hoofdredder Oscar Goethals me waarschuwde dat ik op post 2 weinig werk zou krijgen. Hij zag die surfclub niet meteen van de grond komen. Als je nu ziet welke mooie en bruisende club Twins geworden is…”, vertelt hij.

Redders opleiden

Patrick steekt ook vandaag nog altijd graag een handje toe in de surfclub, waarvan hij intussen zelf al een eeuwigheid lid is. “Ik leg nog wel sporadisch eens boeien voor een zeilwedstrijd en zo. Maar mijn belangrijkste bezigheid is momenteel lesgeven in het opleidingscentrum voor (strand)redders in Zedelgem. Ik begeleid daar de redders uit de regio Brugge en Oostende, assisteer wat in de administratie en heb intussen een nieuwe opleiding zeeredder op het getouw gezet. De opleiding spitst zich toe op redders, die in aanraking komen met watersporters, jetskiërs… Tussenkomen in een noodsituatie met bijvoorbeeld een catamaran vergt heel wat extra kennis van hoe dat ding reageert, hoe de stroming erop inwerkt…”

“De combinatie van lopen en zwemmen is toch pittig”

Tussendoor probeert Patrick wat te trainen voor de Seaking/Queen-wedstrijd van zaterdag 15 juli. “De wedstrijd wordt al enkele jaren georganiseerd. Vroeger heb ik hem al afgewerkt in duo met Sarah De Jaeger en Dries Vanderveken. De vrij unieke wedstrijd combineert zwemmen langs de kuststrook met lopen op het strand en in de duinen. Dat zwemmen doe je langs een parcours van 300 meter, dat evenwijdig met de kustlijn loopt. Vervolgens moet de zwemmer, eenmaal uit het water, zich laten aflossen door de loper van het team. Lopen gebeurt langs de Spinoladijk en het duinpad richting surfclub Twins. Bedoeling is dat je als ploeg drie keer deze route zwemt en loopt.”

Goed voorbereid

Dit jaar wil Patrick de Seaking helemaal alleen afhaspelen. “Ik ben wel benieuwd hoe het me zal vergaan want zwemmen, dat gaat me natuurlijk goed af, maar het zal zaak zijn het lopen wat te doseren. De combinatie van beide is toch pittig.”

Dat lopen kan Patrick trouwens van pas komen, want in oktober trekt hij samen met dochter Anne-Laure (28) naar Lissabon om er een marathon af te werken. “Het wordt mijn derde, dus nieuw is het allemaal niet voor mij. Ik zit momenteel op een schema van vier keer per week trainen gedurende 16 weken. Vandaar dat ik de Seaking ook alleen wil proberen.”

Patrick kijkt hoe dan ook uit naar de wedstrijd. “Het is toch iets bijzonders. Er zijn overigens al meer dan veertig teams ingeschreven en we verwachten nog heel wat meer deelnemers aan de start. Het wordt ook een mooie kijksport voor wie een plaatsje rond Twins Club zal weten te bemachtigen omdat je van daaruit zowat het hele parcours in zee en op land kunt volgen. Ik ben ook benieuwd naar de concurrentie. Maar ik wil wie de uitdaging wil aangaan alvast waarschuwen: je begint hier toch best niet onvoorbereid aan.”

“De wedstrijd wordt deze keer ’s avonds afgewerkt wat de sfeer aan surfclub Twins ongetwijfeld ten goede zal komen. En na afloop organiseert Twins nog een feestje…”, geeft Patrick nog mee.