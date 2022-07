Supervision Festival dit jaar voor het eerst een driedaagse

Het hele weekend is het feest op het Generaal Maczekplein. Lorenzo Charle en zijn broers Björn en Robin, de zaakvoerders van discotheek Place2Party in Torhout en de jongerencafés The Place in Gent en Brugge, pakken uit met de achtste editie van het Supervision Festival. Voor het eerst gaat het om een driedaagse met op zondag een familieprogramma.

“Op vrijdag 29 juli van 18 tot 1 uur poken we meteen de sfeer op met de outdoor Q-party”, zegt Lorenzo. “We hebben presentator Dimitri Wouters van Qmusic te gast, net als dj Wout. Niet te missen!” “Op zaterdag 30 juli van 16 tot 2 uur is er dan het eigenlijke Retro Festival met als thema het circus. De muziek komt van dj Brainwashed (om 16 uur), dj Vertigo (om 16.45 uur), dj Blvckprint (om 17.30 uur), Drezz (om 18.30 uur), X-tof (om 19.15 uur), Regi (om 20 uur), Dimaro Limited (om 21 uur), Pat B (om 22 uur), dj Michiel Cnudde (om 23 uur), Da Rick celebrates Da Boy Tommy (om middernacht) en Cherry Moon Legends (om 1 uur). Voor elk wat wils dus met tal van grote namen.”

Net als in hun discotheek Place2Party aan de Roeselaarseweg in Torhout doen Lorenzo en zijn twee broers er alles aan om de aanwezigen te verwennen. “We zorgen voor een tof en uitzinnig sfeertje”, belooft Lorenzo. “Corona heeft ons serieus bij het nekvel gegrepen en we hebben er meer dan ooit zin in om er weer flink tegenaan te gaan. Het is de bedoeling om het Maczekplein muzikaal in vuur en vlam te zetten.”

Met optreden LikeMe

Op zondag 31 juli heeft voor het eerst Supervision Family plaats met animatie voor jong en oud. Met in de namiddag om 15.30 uur een optreden door LikeMe, de groep van de gelijknamige muzikale tv-serie op Ketnet. Aan zang en dans geen gebrek. Kinderen tot 12 jaar komen er voor een spotprijsje in en wie jonger dan 5 jaar is, hoeft zelfs niets te betalen. Uiteraard wordt er voor randanimatie gezorgd.

“Met het mooie weer als kers op de taart maken we er een weekend van om niet snel te vergeten”, besluit Lorenzo. “We hebben in het verleden bewezen dat we weten hoe we feestjes moeten bouwen. Kom dus zeker langs!”

Voor inlichtingen, line-up en tickets: www.myticketshop.be.