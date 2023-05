Supersnelle Sebastiaan wint eerste Koers Crevette in Oostende

Op woensdagavond stond de eerste Koers Crevette gepland. De opzet is simpel: op een herkenbare Oostendse locatie wordt een tafeltje gedekt met een garnaalkroket. Wie het eerst aan het tafeltje zit met het gevraagde ingrediënt, wint. Sebastiaan was al na één minuut ter plaatse.

Oostende heeft een nieuw initiatief om hun garnaalkroket in de kijker te zetten. ‘Koers Crevette’ is een eigen variant op De Stoel, het bekende programma waarbij mensen zo snel mogelijk in een strandstoel moeten komen zitten met een bepaald voorwerp.

Bauwensplein

Voor de eerste aflevering werd het tafeltje opgesteld op het Bauwensplein in Mariakerke. Net voor 18 uur verscheen de eerste deelneemster, inclusief handdoek rond de natte haren, op het plein. Ze wist weliswaar niet dat ze een ingrediënt moest meenemen.

Om 18 uur verscheen het benodigde voorwerp dan op de livestream. Een minuut later vlamde Sebastiaan Roose het plein op, plofte zijn fiets neer en ging op de stoel zitten.

Pak bloem

“Ik had op de livestream de klokken gehoord en wist daardoor dat het hier in de buurt was. Toen ik de locatie zag, wist ik meteen waar het was. Ik ben hier in september komen wonen en had het plein ontdekt tijdens een wandeling. Ik heb dus snel een pak bloem gepakt en ben op de fiets gesprongen”, vertelt Sebastiaan.

Hij wint restocheques ter waarde van 100 euro, goed voor een etentje in een Oostends restaurant, en een duoticket voor het Garnaalkrokettenfestival 2023. “Ik ben hier vorig jaar ook naartoe geweest. Ik ben zeker heel blij met die prijs.”

Garnalen

Op een tafeltje stonden nog garnalen klaar voor de andere deelnemers, maar Sebastiaan was zo snel dat er niet veel mensen meer zijn afgekomen naar het plein.

Ook Toerisme Oostende had niet verwacht dat er iemand zo snel zou zijn. “We hadden nog tips om na tien minuten te geven, maar dat was dus niet nodig.”