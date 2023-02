Superfan Ronny Berghman (70) in de bloemetjes: “Ik ben al ruim 50 jaar supporter van groen-zwart”

Ronny Berghman werd op 2 februari 70 jaar en werd hiervoor voor aanvang van de voorbije wedstrijd tegen Standard door Cercle Brugge in de bloemetjes gezet. Hij kreeg een shirt met een passend opschrift als geschenk.

Het idee kwam van zijn vrienden Marlies Delva en Kevin Marchi. Zij wilden Ronny iets speciaals schenken voor zijn 70ste verjaardag. Naast het shirt mocht hij ook deelnemen aan Latje Trap. Ronny Berghman is in Gent geboren maar kwam op jonge leeftijd naar Brugge. “Ik verhuisde van bij de Broeders van Liefde naar Sint-Michiels. Hoewel De Klokke van Club dichter was, koos ik iets verderop voor Cercle”, vertelt hij. “Ondertussen woon ik in Sint-Andries en ben ik ruim 50 jaar supporter van groen-zwart.”

In het verleden was Ronny vrijwilliger op Cercle. Bij het einde van de jeugdwedstrijden haalde hij graag de hoekschopvlaggen binnen. Maar ‘Ronnytje’ is in Cerclemiddens vooral bekend als verkoper en het ronddragen van het verenigingsblad SHOT. Dit deed hij ongeveer dertig jaar. Daarnaast pikt hij alle matchen van Cercle mee, zowel in het Jan Breydelstadion als op verplaatsing. “Ik heb dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gemist. Ook in het verleden niet. Dit gebeurt enkel bij ziekte of als ik eens op reis ben met de Christelijke Mutualiteit.”

Ronny, die ook Jong Cercle volgt, is tevreden dat het goed gaat met zijn ploeg. “Ik denk dat ze nog meer punten zullen halen dan vorig jaar. Het waren er toen 46. Nu zijn het er al 34. Mijn favoriet? Kévin Denkey hoort daar zeker bij”, weet de Cerclefan die ook van wandelen houdt. Zo trok hij onlangs naar Oostende om er de match van zijn ploeg te volgen. “Lange afstanden gaan gezien mijn leeftijd niet meer zo goed. Maar in het verleden heb ik tien keer de Nacht van Vlaanderen in Torhout en drie keer de Dodentocht in Bornem gedaan.”

(ACR)