Summer Challenge in Tielt alweer een succes, organisatie kan tevreden terugblikken

Met de Summer Challenge waren de sportterreinen van recreatiedomein Watewy in Tielt op 15 augustus terug het decor voor een sportcompetitie die openstaat voor sporters uit diverse sporttakken en waarbij vooral teamspirit centraal staat.

Twaalf ploegen lieten afgelopen dinsdag het best van zichzelf zien tijdens event waarvan het concept sterk aanleunt bij dat van spel zonder grenzen, maar met een sterke focus op uithouding en kracht. De gemengde ploegen van zes deelnemers kregen via een doorschuifsysteem doorheen de dag twaalf sportieve proeven zoals springkasteelparcours, windfietsen, aflossingsrun, balvaardigheid, tennis, bankduwen, bierbakkenloop, … te verwerken.

Deelnemen belangrijker dan winnen

Met zes af te werken proeven in de voormiddag en nog eens zes proeven in de namiddag was het winnende team rond 18 uur gekend, al blijft het motto ook bij deze achtste vernieuwde editie nog steeds dat meedoen en plezier beleven primeert ten opzichte van de winnen. Om het principe kracht bij te zetten beslisten de organisatoren van vzw Tielts Conditiecentrum dan ook naast de officiële uitslag geen prijzen uit te delen, maar ze via loting te verdelen.

Met ongeveer 50% deelnemers uit Tielt, maar ook sterke teams uit onder andere Menen en zelfs Dendermonde bleef het heel de dag ongemeen spannend. De Tieltenaars van ‘Niet plooien, maar breken’ die bij hun eerste deelname uiteindelijk op een mooie zevende plaats eindigde vertrouwde ons alvast toe dat er gedurende de dag meer dan eens zwaar was afgezien. Desondanks waren de zes teamleden het unaniem eens dat de deelname zeker voor herhaling vatbaar, “maar gelukkig niet meer voor dit jaar”, knipoogde een van de leden die van de gelegenheid gebruik maakte om ook hun supporters die heel de dag trouw overal volgde te bedanken voor de steun.

Judoclub Ingelmunster

Uiteindelijk mochten de leden van Judoclub Ingelmunster zich als winnaar van deze Summer Challenge laten uitroepen. Het team doet al een paar jaar mee aan de challenge, in het verleden kwam de club zelfs al met twee teams aan de start. De heren laten graag noteren dat ze in het verleden ook al dicht bij een overwinning zaten of zelfs zoals vandaag als winnaar uitgeroepen werden. Een duidelijk bewijs voor de teamleden dat judo een all-round sport is. (WMe)