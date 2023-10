Succesvolle 37ste editie van de Zomerzoektocht

In De Oude Kaasmakerij in Passendale werden de prijzen uitgereikt van de 37ste Zomerzoektocht op het grondgebied van Zonnebeke en Roeselare. De speurtocht bracht maar liefst 21.000 deelnemers op de been. De winnaars kregen naast streekpakketten ook heel wat bonnen en overnachtingen. Op de foto zien we de winnaars in de achtertuin van de Oude Kaasmakerij met burgemeester Ingrid Vandepitte, schepenen Joachim Jonckheere en Matthijs Samyn, adjunct-directeur Davidsfonds Nationaal Vincent Stoops, bedenker Peter Frison en leden van de plaatselijke Davidsfondsafdelingen Roeselare en Zonnebeke. (foto ZB)