Stuur jouw foto in voor Carnaval Fotogeniek

Ben jij amateur- of beroepsfotograaf en maak je tijdens carnaval originele sfeerfoto’s van dit winterse evenement? Doe mee met Carnaval Fotogeniek, de fotowedstrijd van lokaal bestuur Blankenberge. De fotowedstrijd gaat op zoek naar het meest artistieke beeld van carnaval 2024 in Blankenberge. Deelnemen is gratis. De foto’s dienen gemaakt te zijn op de carnavalsevenementen van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 februari of op zaterdag 17 februari op de carnavalsduik. Alle details en info vind je in het reglement op www.blankenberge.be. Bezorg jouw foto voor 23 februari via het uploadformulier van de beeldbank Kusterfgoed: https://kusterfgoed.mediahaven.com/import/fotowedstrijd-carnaval-fotogeniek-2024. (HH)