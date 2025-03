Studentenclub en bouwbedrijf slaan handen in elkaar voor netwerkevenement en galabal: “Dit is een win-win”

De leden van studentenclub Moeder Naamse vieren op zaterdag 15 maart hun tiende verjaardag met een groots galabal in de loods van Devagro. Het Desselgemse bouwbedrijf wil de studenten op diverse manieren steunen en koppelt een eigen bedrijfsevenement aan het bal.

Een groep ondernemende studenten richtten tien jaar geleden in Waregem de studentenclub Moeder Naamse op. Op zaterdag 15 maart staat de negende editie van hun galabal op het programma, die voor het derde jaar op rij plaatsvindt op het bedrijfsterrein van bouw- en betonbedrijf Devagro langs de Pitantiestraat in de Desselgemse industriezone.

“Voor veel studentenclubs is het vandaag financieel uitdagend om evenementen te organiseren. Meer dan ooit zijn we afhankelijk van sponsors en samenwerkingen met partners”, vertelt praeses van Moeder Naamse Willem Vergote. “Wij zijn dan ook enorm dankbaar dat we ons galabal opnieuw bij Devagro kunnen organiseren.” Het grote feest gaat om 22 uur van start in de loods, dat omgetoverd wordt tot sfeervolle balzaal.

Daarvoor organiseert Devagro er een exclusief bedrijfsevenement, gevolgd door een sponsorreceptie van de clubleden. “Dit concept brengt studenten en ondernemers samen en combineert netwerken met een feestelijke afsluiting.”

“Chapeau aan Moeder Naamse om elk jaar met zoveel ondernemingszin te werk gaan”, zegt CEO Yves Degezelle. “Bij Devagro juichen we dit alleen maar toe en bieden we hen graag de mogelijkheid om in contact te komen met het bedrijfsleven. Het is fantastisch om elkaar op deze manier te kunnen versterken. Deze samenwerking is een win-win.”

Positief daglicht

Ook oud-praeses Laurent Uyttenhove is straks van de partij. “Na onze eerste samenwerking met Devagro bleef ik in contact met Yves. Na mijn studies ging ik hier aan de slag. Zo zie je maar dat studentenclubs veel positieve zaken teweegbrengen, in tegenstelling tot enkele negatieve gebeurtenissen van de voorbije jaren.”