Studenten zetten ‘The Survival Games’ op poten in Avelgem

Louis, Danitsia en Astrid: de drie jonge organisatoren van ‘The Survival Games’. Drie studenten eventmanagement aan de Hogeschool Vives in Kortrijk organiseren op zondag 12 februari ‘The Survival Games’ op het kasteeldomein van Bossuit.

Ze doen dit in kader van hun bachelorproef. Het unieke evenement is een soort nabootsing van de populaire ‘The Hunger Games’. De spelers zullen in groepen van twee tegen elkaar moeten strijden met als doel om als laatste over te blijven.

Het prachtige kasteeldomein van Bossuit zal het decor vormen van het buitengewone spel. Gelukkig zal met niet zoals in de films andere spelers moeten vermoorden om te overleven. De bedoeling is dat je andere teams uitschakelt door middel van paintball geweren en archery tags. Er zullen drie wedstrijden georganiseerd worden tussen 13u en 17u. Wie op deze gelegenheid aanwezig wil zijn kan zich nog inschrijven via de facebookpagina ‘The Survival Games’. (JDB)