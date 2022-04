Studenten Howest organiseren Rainbow Fun Run in Poperinge: “Kleurrijk over de finish!”

Tweedejaarsstudenten Sport en Bewegen van Howest in Brugge trekken naar de Hoppestad om een Rainbow Fun Run te organiseren op zondag 3 april. De opbrengst van het sportevenement gaat naar vzw De Walhoeve.

De studenten kregen binnen het vak Sport Business Project de mogelijkheid om een evenement te organiseren. Enkele Poperingse studenten opperden het idee om, in samenwerking met de Poperingse sportdienst, hun evenementen te organiseren in de Hoppestad.

“Eén van mijn belangrijkste doelen is om mensen zoveel als mogelijk te laten bewegen. Dit kan onder meer door te zorgen voor een interessant aanbod van sportieve en eigentijdse evenementen. Toen de Howest-studenten, onder wie ook heel wat Poperingenaars, mij de vraag stelden naar begeleiding en ondersteuning voor hun schoolopdracht, hebben we met de sportdienst geen seconde getwijfeld”, zegt sportschepen Klaas Verbeke (CD&V).

“Die jonge gasten kunnen beroep doen op onze steun en expertise en onze inwoners krijgen er twee aantrekkelijke evenementen voor in de plaats. Ik ben ervan overtuigd dat beide initiatieven zullen aanslaan, want mensen zijn voortdurend op zoek naar sportieve uitdagingen met hoge belevingswaarde. In de toekomst blijven we ook openstaan voor dergelijke vragen, maar het is zeker ook onze ambitie om met de sportdienst zelf evenementen te organiseren.”

Kleurenpoeders

Komende zondag 3 april trekt de Rainbow Fun Run door het Poperingse stadscentrum. “Wij vinden een Color Run een zeer leuk concept en wilden daar altijd al eens aan meedoen. Die zijn jammer genoeg altijd ver weg en daarom wilden we het concept dichter bij de Keikoppen brengen”, zegt Jasmien Beddeleem uit Poperinge.

Samen met de Poperingse Hanne Vanwachtendonck, de Ieperse Jana Phillips en Lies Delbeke uit Deerlijk organiseert ze de Rainbow Fun Run. “Dankzij onze richting kunnen we dit nu zelf organiseren en dit aanbieden aan de bewoners van Poperinge. Daarnaast organiseren we dit evenement ook om weer wat leven in de cultuursector te blazen. Na een lange coronaperiode snakken de mensen terug naar sociaal contact en beleving.”

De opbrengst van de Rainbow Fun Run gaat integraal naar het goede doel. “Er werd gekozen voor vzw De Walhoeve. Deze vzw doet in jeugdzorg en verschillende andere activiteiten zoals begeleiding, heroriëntering en crisishulp.” De recreatieve Rainbow Fun Run heeft een parcours van 5 kilometer.

“Er wordt door de mooiste straten van Poperinge gelopen en het event is gebaseerd op de welbekende Color Run. De deelnemers zullen onderweg dus kleurenpoeders over zich heen krijgen, zodat iedereen kleurrijk over de finish komt. Ook worden er obstakels op het parcours geplaatst. Deze zal je moeten proberen te overwinnen.”

(LB)