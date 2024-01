Studente Justine (21) uit Dentergem is eerste Belgisch kampioene Uno

Studente Justine Ally (21) uit Dentergem mag zich de eerste Belgisch kampioene Uno noemen. Na een spannende titelstrijd in de Europahal in Tielt wist ze over de hele avond het minst aantal kaarten te verzamelen. Ruim tweehonderd deelnemers namen het tegen elkaar op, maar finaal wist de jongedame de tegenstand vakkundig weg te werken. “Een geheim? Niet echt, ik liet alles wat op me afkomen.”

Het was al de vierde keer dat Matthias Allegaert van basisschool ’t Nieuwland in Tielt een kampioenschap Uno organiseerde. De vorige drie edities ging het nog om een West-Vlaams kampioenschap, maar omdat er in ons land blijkbaar nog geen nationaal tornooi in die zin bestond claimden ze in Tielt die titel dan maar. “Ik heb indertijd voor Uno gekozen omdat iedereen hier mee aan de slag kan, van jong tot oud. Er is ook een flinke portie geluk mee gemoeid, dus iedereen maakt kans om op het eind van de avond kampioen te zijn. Het concept is eenvoudig. We zijn gestart met 36 tafels van 6 personen. Per potje tellen we wie met hoeveel kaarten overblijft. Wie het vlugst boven de 201 punten zit valt af.”

Uiteindelijk werd het in de finale nog een spannende strijd tussen allemaal West-Vlamingen, met zelfs drie deelnemers uit gaststad Tielt. Uiteindelijk won Justine Ally het pleit. De finale tegen Flore Vanluchene uit Oostrozebeke duurde nog geen minuut, maar de potjes daarvoor hadden wel al bijna veertig minuten in beslag genomen. “Het was inderdaad nagelbijten tot op het eind”, vertelt Justine. “Of ik me hier op voorbereid heb? Totaal niet. Ik ben met enkele vriendinnen naar hier gekomen om er een plezante spelletjesavond van te maken. We hebben op voorhand niets geoefend. We gingen wel zien hoe het zo verlopen. Dat ik nu Belgisch kampioene ben kan ik zelf nauwelijks geloven. Ik dacht eerst dat het een grap was”, lacht ze. “Het is wel fijn dat ik nu de eer heb de eerste Belgische kampioene te zijn. Of we het gaan vieren? Ik ga mijn vriendinnen zeker nog eens goed trakteren in het uitgaan straks”, klonk het na afloop. Peter Derudder uit Tielt behaalde brons en vervolledigde het podium.

Een recordeditie werd dit eerste BK dan weer niet. “Vorig jaar tekenden er vierhonderd deelnemers present. Dit keer waren het er ruim tweehonderd. Een aantal waar we ook zeer tevreden mee zijn, hoor”, aldus Matthias. “De opbrengst gaat naar de heraanleg van de speelplaats, dus alle beetjes waren welkom. Volgend jaar gaan we gewoon door op hetzelfde elan en organiseren we op de laatste zaterdag van januari 2025 het tweede BK. Justine mag als winnares volgend jaar gratis deelnemen”, knipoogt Matthias.