Streetkartevenement in Ledegem zet hulpdiensten in de kijker

Op zaterdag 8 juli organiseert de vriendenkring van de brandweer Ledegem in samenwerking met kartingclub ‘Beetje scha’ en Kart Events Belgium voor de tiende keer een streetkarting in deelgemeente Sint-Eloois-Winkel. Op het programma staan twee wedstrijden. ‘s Ochtends rijden de ervaren karters hun race, ‘s middags staat het Vlaams kampioenschap voor hulpdiensten op het programma.

Het streetkartevenement in Sint-Eloois-Winkel is inmiddels al aan zijn tiende editie toe. “Met het evenement zetten we onze brandweer in de kijker. Tijdens de volledige dag is de brandweerkazerne open en kan je er een drankje drinken. ‘s Middags kan men er smullen van braadworsten op de barbecue of een ijsje.”

“Wie vragen heeft omtrent bijvoorbeeld rookmelders of wespenverdelging kan die ‘s middags vragen aan een van onze brandweermensen die er aanwezig is”, aldus Matthias Pareyn, voorzitter van de vriendenkring van de brandweer.

Twee races

Uitkijken is het natuurlijk ook naar de prestaties van de deelnemers aan de twee races. “’s Ochtends tonen de ervaren karters hun kunnen. We verwachten een dertigtal ploegen. Zij rijden eerst hun kwalificatieronden en starten om 11 uur aan hun wedstrijd. Die duurt vier uur.”

In de namiddag is er het Vlaams kampioenschap voor hulpdiensten en een wedstrijd voor recreatieve ploegen. Deze teams rijden allemaal samen. “Ook hier verwachten we toch minstens een dertigtal ploegen aan de start. Onder andere de brandweerposten van Marke, Staden en Geraardsbergen en de spoedgevallendienst van het UZ Gent vaardigen een team af.”

Voor beide wedstrijden wordt de startvolgorde net zoals in de Formule 1 bepaald door de tijden die gereden worden in de kwalificatieronden.

De deelnemers rijden een rondje van ongeveer 1 kilometer lang. Het parcours loopt langs de Kloosterstraat, Dorpsplein en de Kloosterstraat. De karters racen voorbij de sporthal en rond de brandweerkazerne.

Tijdens de wedstrijd is er voor het verkeer een plaatselijke omleiding voorzien. “We willen ook de omwonenden bedanken. Zij ondervinden die dag toch wat hinder.”