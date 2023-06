Streekbierenfestival werkt samen met Midsummer Beer Happening

Het Internationaal Streekbierenfestival Zwevegem, een van de grootste evenementen in zijn soort in België heeft de krachten gebundeld met de Midsummer Beer Happening, het enorm populaire noordoostelijke evenement dat duizenden mensen lokt uit heel Schotland, het VK en Europa.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de organisatoren van beide festivals: “Niets brengt mensen zo samen als bier, gemeenschap en goede tijden, zelfs over internationale grenzen heen. We delen een passie voor bier, de biercultuur en een toewijding om de mensen van onze gemeenschappen, en daarbuiten, samen te brengen. Aan de basis van dit alles ligt de drive om onder andere goede doelen te helpen die het leven verbeteren in de plaatsen waar we wonen.” Beide organisaties streven er nu naar om samen te werken om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen, en om beide festivals in binnen- en buitenland te promoten.

Eregast

Er werd dan ook een gemeenschappelijk logo ontworpen, dat regelmatig te zien zal zijn op de publiciteit en websites van de twee festivals. Robert Lindsay, organisator van de Midsummer Beer Happening: “Ons festival heeft door de jaren heen veel geleerd van Belgische bierfestivals, waaronder dit in Zwevegem. We hebben ook een bijzondere affiniteit met het festival van Zwevegem. We draaien allebei volledig op vrijwilligers, we zetten ons allebei in om geld in te zamelen voor lokale goede doelen en we streven er allebei naar om van onze gemeenschap een betere plek te maken.”

Ter gelegenheid van deze verbroedering verwelkomt de Happening, die van 15 tot 17 juni plaatsvindt in een speciaal gebouwde tent in Baird Park (Stonehaven), Zwevegems organisator Yvan Devlaminck als eregast. “Ik kijk echt uit naar mijn bezoek aan Stonehaven en om de Happening in volle gang te zien. Deze verbroedering is een uniek evenement en we zijn blij en trots dat we de eersten zijn die dit doen.” Yvan verwacht veel van de samenwerking. “Zo’n grensoverschrijdende verbindingen leggen, kan voor elkaar alleen maar verrijkend zijn. Het doel moet zijn om ideeën uit te wisselen, te informeren en elkaar te ondersteunen om beide festivals nog beter te maken en een nog grotere internationale uitstraling te geven. Onze Schotse vrienden zijn al een aantal jaren aanwezig op ons festival en voor ons is deze formele band ook een uiting van de heersende vriendschap tussen beide organisaties.”

Goede doelen

Het Internationaal Streekbierenfestival loopt sinds 2001 en vindt elk jaar plaats op 14 en 15 augustus. Het festival vult het kerkplein van Zwevegem met 12.000 bezoekers. De Engelenhoeve (Wouters Huis 2.0) in Rollegem mag jaarlijks rekenen op een financiële ondersteuning dankzij het festival. Het Schots festival heeft sinds de start, 14 jaar geleden, bijna 250.000 pond opgehaald voor lokale goede doelen. (GV)