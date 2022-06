Stratenloop en Ter Mote Open Air zetten zomer in Ruddervoorde goed in

Na een online-editie in 2020 en een uitgestelde live-editie in september 2021, keert FC Ter Mote terug naar een normale organisatie van hun activiteiten op Platse Kerremesse Ruddervoorde op 24 en 26 juni.

Gedurende het kermisweekend in Ruddervoorde wil FC Ter Mote volop inzetten op sfeer en gezelligheid. Tijdens de stratenloop op vrijdagavond 24 juni zorgt DJ Lammy voor opzwepende deuntjes om samen met speaker Noël Lisabeth de lopers aan te moedigen. Na de laatste prijsuitreiking om 21.30 uur staat coverband Par Hasard in voor de ambiance. Op zondagmiddag verzorgt Marcell de 13de het aperitiefconcert, waarna DJ Ike de hele namiddag zwoele zomerse plaatjes draait tijdens de eerste Ter Mote Open Air.

Eerste estafetteloop

Naast de gekende loopafstanden van 550 m, 1.100 m, 4 km en 12 km, kan je dit jaar ook als groep van 3 personen inschrijven voor de 12 km. Daarbij loopt ieder groepslid een rondje van 4 km en wordt er een wisselzone geïnstalleerd om het van elkaar over te nemen. “We hopen hiermee nog meer lopers aan te spreken die elkaar kunnen aanmoedigen om te trainen”, vertelt Stan Govaert, voorzitter van FC Ter Mote. “Bij de estafetteloop primeert het groepsgevoel en speelt de individuele tijd een mindere rol. Uiteraard krijgt iedere deelnemer een mooi aandenken mee naar huis.” Om de lopers nog meer aan te moedigen, zal DJ Lammy voor opzwepende muziek zorgen tijdens de wedstrijd. Na afloop zullen alle deelnemers kunnen genieten van coverband Par Hasard, waarmee de eerste avond in stijl wordt afgesloten. Op zondagmorgen starten we opnieuw met het veteranentornooi Memorial Wilfried Uittenhove. “Het is ondertussen al zes jaar geleden dat onze trouwe speler en vriend geheel onverwacht overleed. We hebben toen beslist om dit tornooi aan hem op te dragen, zo blijven we de vele warme herinneringen koesteren”, aldus Stan Govaert.

Summer vibes

Na de huldiging van de winnaar van het tornooi, neemt Marcell de 13de op het podium plaats om de aanwezige Ruddervoordenaars te laten genieten van zijn muzikale kunnen. “Onze aperitief Ter Mote zal uiteraard niet ontbreken en met wat geluk is het een zonovergoten dag en wordt het speelplein Dominiek Savio een aangename plaats om te vertoeven”, droomt Stan luidop. “Met Ter Mote Open Air willen we de zomer goed inzetten. We zorgen voor de juiste aankleding, entertainment, een foodtruck met suikerspinnen, popcorn, ijsjes en hotdogs, én DJ Ike zal zorgen voor de juiste summer vibes. We mikken hier op jonge gezinnen en hopen dat ze ook bij ons een plekje vinden om te genieten na een bezoekje aan de kermis”, besluit Stan.

Meer info over de stratenloop is terug te vinden op www.stratenloopruddervoorde.be