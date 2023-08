Strandredders zijn helemaal klaar voor langverwacht zomerweer: “We hebben in juli héél veel kunnen oefenen”

Eindelijk! De (light)zomer is opnieuw in het land en lijkt deze keer voor een langere poos boven onze contreien te willen kamperen. Tot groot jolijt van onze strandredders, al zal je hen niet horen beweren dat ze de voorbije maand met de vingers zaten te draaien. “De kalmere dagen hebben we gebruikt voor doorgedreven trainingen”, zegt de Oostendse hoofdredder Levy Meyer. “Maar het aantal reddingen op zee staat sinds 1 juli nog altijd op nul. Dat zegt alles over de drukte.”

Het brede strand aan de voet van het Casino Kursaal van Oostende. Vorige zomer was het er zo goed als elke dag koppen lopen en moesten de strandredders op piekmomenten tot wel zeventig verdwaalde kinderen per dag opvangen, het aantal interventies op zee nog buiten beschouwing gelaten. Dit jaar staat de teller op 117 verloren gelopen kinderen.

“In totaal, hé”, glimlacht Levy Meyer (29), sinds de zomer van 2022 samen met Jonahan Devos hoofdredder in de Koningin der Badsteden. “En sinds 1 juli hebben geen we geen enkele redding op zee moeten uitvoeren. Letterlijk nul. Dat zegt alles over hoe ‘druk’ het hier geweest is.”

“Het aantal reddingen op zee staat nog altijd op nul”- Levy Meyer, hoofdredder Oostende

Het is voor Levy en zijn team wel even aanpassen. De volbloed Oostendenaar startte tien jaar geleden zelf als strandredder en stuurt nu dagelijks 46 redders, zeven postoversten en zes EHBO-verantwoordelijken aan, verdeeld over dertien reddingsposten langs een kuststrook van om en bij de vijftien kilometer.

Na buur Middelkerke is het de grootste reddingsdienst van de hele kustlijn. “Ik stel de planning op, verzorg de (de)briefing en sta mee in voor het allerbelangrijkste op ons strand: de veiligheid garanderen. Zowel in het water als tussen de zandkorrels.”

Op pauze sinds 10 juli

Maar in vergelijking met vorig jaar kan het verschil niet groter zijn. “Hemel en aarde”, klinkt het. “Hoe ik de huidige zomer zou omschrijven? Wisselvallig”, grinnikt hij.

De redders op de Oostendse stranden zijn klaar om zonnekloppers bij te staan. V.l.n.r. Jelle Soenens, Lies Claeys, Ruben Strobbe, Ella Vanwalleghem, Levy Meyer en, Pauline Van Hoecke. © Davy Coghe

“Typisch Belgisch, al is het nu net iets té Belgisch. Het aantal sombere (regen)dagen neemt makkelijk de bovenhand op de dagen met echt zomerweer. Eind juni en begin juli waren mooi, maar sinds 10 juli is de pauzeknop vrijwel constant ingedrukt. We kunnen de dagen met veel badgasten op één hand tellen. Terwijl we niets liever willen dan een gezellig vol Noordzeestrand voor ons zien.”

Al biedt een dergelijke snertzomer ook kansen, zo horen we. “Het is niet zo dat we op kalme dagen de uren zitten af te tellen, hoor. We vullen die in met doorgedreven trainingen en reddingsoefeningen. Ons bijscholen op vlak van EHBO, vaaroefeningen op volle zee en heel wat cases. Met onze drenkelingpoppen simuleren we levensechte reddingsacties.”

“Zo zijn we straks perfect voorbereid wanneer onze stranden weer dichter bevolkt zullen zijn. Maar ook tijdens de de volledig uitgeregende dagen stonden we langs de waterlijn paraat. Want zelfs dan heb je mensen die niets liever willen dan in zee zwemmen.”

De kalme periodes vullen de redders in met doorgedreven trainingen en reddingsoefeningen. © Davy Coghe

Opvallend: áls Levy en zijn redders – zo’n 250-tal teamleden sterk om de hele zomer te overbruggen – moeten uitrukken, moeten ze geregeld een ambulance oproepen.

“Niet omwille van zware letsels, maar veel mensen hebben last van allergische reacties. Een steek van een pieterman of kwallenbeet, bijvoorbeeld. De wind komt vaak van over zee aan land en dat stuwt ook de zeedieren naar het strand.”

Moe, maar voldaan

De komende veertien dagen wordt mooi, en vooral dróóg weer voorspeld. “We zijn content, ja”, glundert Levy. “We snakken echt naar enkele dagen vol actie. Toestanden waarbij de maximumcapaciteit van onze stranden zwaar overschreden wordt, zoals de voorbije jaren, hoeven niet, maar we hebben het graag best druk.”

“En met een prachtig verlengd weekend in het vooruitzicht zijn we klaar om weer als vanouds uit de startblokken te schieten. Met af en toe een op weervlak iets minder dagje om wat te kunnen recupereren”, knipoogt hij.

Oostends hoofdredder Levy Meyer. © Davy Coghe

“Wanneer het alle hens aan dek is, roepen we ook de versterking in van twee extra mensen die ons centraal kinderpunt bemannen, waar verloren gelopen jongens en meisjes opgevangen worden. Zo kunnen wij ons focussen op onze kerntaak: strand en zee veilig houden. En na een intensieve dag moe, maar voldaan huiswaarts keren.”

Nog tot en met zondag 17 september bemannen de strandredders 83 reddingsposten langs onze West-Vlaamse kust. “Laat het tot dan maar heerlijk zomeren. Daar hebben we allemaal deugd van. We merken ook dat de dankbaarheid en respect bij de zonnekloppers groot is. Ze appreciëren wat we doen en luisteren als we ingrijpen. Het gaat immers om hun veiligheid.”