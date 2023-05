STRAFSTUDIE verhuist naar Nelson Mandelaplein tijdens Sinksenfeesten

Waar het toepasselijk allemaal begon in het Sint-Amandscollege – en twee succesvolle edities later – zet STRAFSTUDIE nieuwe stappen. “Aan de basisformule verandert er weinig of niks, maar een noodgedwongen verhuis zorgt voor hernieuwde ambities”, zeggen organisatoren Dries Claeys en Thomas Arickx, beiden niet aan hun proefstuk toe als het op events en festivals aankomt. Het evenement zal drie dagen duren.

“We willen te allen tijde de veiligheid van onze bezoekers kunnen garanderen en dankzij het succes van de vorige edities hebben we alle opties bekeken en besproken. Stad Kortrijk heeft zich ook opengesteld en samen kwamen we tot de conclusie dat de site aan het Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide een logische keuze was”, legt Dries uit. “Naast schaalbaarheid en mobiliteit biedt deze site ook nog andere voordelen zoals bepaalde voorzieningen die reeds aanwezig zijn”, vult Thomas aan. “We hopen hiermee ook een locatie te pakken te hebben voor de langere termijn.”

Techno, house en retro

Het event van Dries en Thomas zal dit jaar niet twee, maar drie dagen duren tijdens Sinksen2023. “De core van STRAFSTUDIE is mensen tijdens Sinksen samenbrengen onder de noemer muziek. We delen allebei een liefde voor techno, house en retro dus dat hebben we gespreid over drie aparte dagen, telkens met een 100 procent Belgische line-up. Met artiesten zoals Joyhauser en Maxim Lany investeren we in onze artiesten en zetten we op dat vlak extra stappen.” Vrijdag staat in teken van retro met onder meer Michael Forzza en Youri Parker, gevolgd door house op zaterdag en zondag sluit STRAFSTUDIE af met techno.

“Omdat het weer in België niet altijd even voorspelbaar is, hebben we ons ook op alle weersomstandigheden voorzien. Vorig jaar heeft het een dag fel geregend, maar dat heeft de ravers alvast niet tegengehouden. Nu houden we het sowieso droog en niet onbelangrijk, de inkom blijft gratis. Het enige wat we vragen aan onze bezoekers is respectvol en openminded te zijn en om ons te volgen op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven.”