Stoatsie Fjeste in Menen terug van twee jaar weggeweest door corona: “We willen volksfeest doen heropleven”

Een honderdtal jaar geleden kon men elk jaar rond het station in Menen terecht voor een volksfeest van jewelste, genaamd Stoatsie Fjeste. Hoogstwaarschijnlijk door de oorlog kwam daar op een dag een eind aan, maar in 2017 vond Lorenzo Naert van café Cosmopolite dat het tijd werd om dit volkse feest nieuw leven in te blazen.

Lorenzo wil het ‘Stoatsie Fjeste’, een nostalgisch gebeuren dat meer dan een eeuw geleden jaarlijks georganiseerd werd, in ere herstellen. “Mijn café bevindt zich naast het station, vandaar de connectie. Maar het doel was vooral om dit feestgebeuren te laten heropleven. Met de hulp van De Heemkundige Kring en de progressieve vereniging Curieus werd Stoatsie Fjeste heropgericht op 30 april 2017.

Schot in de roos

“Dit was onmiddellijk een schot in de roos en het was dan ook de bedoeling dit jaarlijks te herhalen. Drie jaar op een rij was Stoatsie Fjeste hier een feit, tot corona de feestvreugde kwam bederven. Toen werd het twee jaar stil”, vertelt Lorenzo.

Dit jaar kreeg Lorenzo weer groen licht en hij besloot meteen om er nog een fermere lap op te geven dan voorheen.

Draaitafel-goochelaar

“We hebben een programma voor zowel kinderen als volwassenen. We starten al om 16 uur met een Magisch Verteltheater voor de kinderen. Daarna presenteren we vanaf 18 uur maar liefst vier muziekbands met uiteenlopende stijlen, namelijk de Cosmo’s Blues Factory, Onz Dorp, The Hellbillies en The Ed Sullivan Quartet, een sixties coverband die ons zal meenemen naar heerlijke jaren 60.”

“Er zullen ook healthy burgers te verkrijgen zijn, de hele dag door. Het feest sluiten we gepast af met deejay H, een draaitafel-goochelaar die een indrukwekkend repertoire klassiekers meebrengt”, aldus Lorenzo.

Veilige straat

Het hele gebeuren is opnieuw gratis en stad Menen garandeert een veilige straat. “Wij zetten met veel plezier onze schouders onder dit volksfeest. We willen de mensen opnieuw samenbrengen zoals weleer door deze wijk te doen heropleven. De straat zal ook worden afgesloten zodat alles op een veilige manier kan verlopen”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

“We willen de mensen opnieuw zien samenkomen, iedereen op gelijke voet, zonder vooroordelen. We willen iedereen naar buiten lokken met het eeuwige wondermiddel, muziek. En af en toe een frisse pint. Het bier zal hier trouwens in overvloed probleemloos te verkrijgen zijn”, lacht Lorenzo. (Nicolas Verhaeghe)