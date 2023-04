Stijn en neven Milan en Loïc zijn Europees kampioen meeuwenschreeuwen categorie colonie: “We hebben ons diep ingeleefd”

Prettig gestoord, met de nadruk op het eerste. Zo ervaren veel deelnemers en toeschouwers het EK Meeuwenschreeuwen. Op de derde editie in het te kleine café De Verloren Gernoar weerklonk zondag Nederlands, Frans en Engels, naast het dialect van De Panne en het universeel geschreeuw van de vogel. “De reportages gaan wellicht de wereld rond.”

Loïc Devos, Stijn Cremelie en Milan Desmet uit Anzegem verdedigden hun Europese titel in de groepscategorie ‘kolonie’. “Met succes. We volgden onszelf op”, vertelt Loïc (24). “Wat ons zo sterk maakt? De familieband: Stijn is mijn nonkel en Milan mijn neef.”

“Vorig jaar deden we mee als mop, in de trant van het EK Frikandellen eten en zo”, vervolgt Loïc. “Nu wilden we echt presteren. Er was extra druk door onze titel en de stevige concurrentie. Wij hebben ons dit keer dieper ingeleefd en een act voorbereid. We bestudeerden de gedragingen van de meeuw op YouTube en bootsten ze na op het podium. Onze toon zat ook beter.”

“Dit is geen carnaval, hé. We leven ons volledig in en hebben veel respect voor het dier. Daarvoor doen we het”, benadrukt Stijn Cremelie, die spontaan zijn hemd openscheurde bij de bekendmaking van de winnaar. “Ja, mijn hemd is kapot nu. De emoties werden mij even te veel. Het is de max dat ik dit mag beleven met mijn twee neven, familie is alles voor ons. Volgend jaar keren we terug en leggen we de lat nog hoger.”

Uit de hand gelopen grap

“Dit is een uit de hand gelopen grap!” Jarmo Slutter (21) uit Eindhoven wist zondagnamiddag niet wat hem overkwam, toen hij in De Panne werd uitgeroepen tot Europees kampioen Meeuwenschreeuwen. “Ik kan een meeuw imiteren en blijkbaar bestaat dit EK, dus kwam ik naar hier met vrienden en verkleedkledij. Ik oefende een beetje in publieke ruimtes: lekker loslaten. Vorig jaar won ook een Nederlander? Nou, onze kustlijn is net wat langer dan die van België. Het is hier wel heel gezellig en hartstikke leuk!”

De tweede plaats was voor Maren Van Cauwenberge uit de Oost-Vlaamse gemeente Wichelen.

Pluimen en vleugels

“Fantastisch”, reageert het 18-jarige meisje, dat zich uitdoste met gele nylonkousen, witte jurk en bontjas, een zonnebril met pluimen en vleugels. “Als je iets doet, moet je het goed doen. Ik ben de eerste Belgische, dus eigenlijk Belgisch kampioen, ook een leuke titel! Wichelen is wel een eindje van De Panne.”

“Ik studeer theater en voor school moest ik een dier observeren. Het werd een meeuw en mijn imitatie groeide uit tot een feestding. Er kwamen plots keiveel berichten van vrienden over dit EK. Dus ik dacht: ja, fak da, ik doe mee.”

Maren bereidde zich specifiek voor. “Veel video’s bekijken, oefenen voor spiegel en vrienden, af en toe naar zee gaan en vooraf mijn stem sparen. Ik probeerde ook op mijn mimiek te letten: ik kijk naar boven en doe iets geks met mijn tong. Eigenlijk komt dat automatisch met het geluid mee.”

Ratten van de zee

Meeuwenliefhebber Claude Willaert organiseert het EK om het imago van de vogel op te krikken.

“Door overlast worden meeuwen soms verguisd als ratten van de zee, maar dat is te wijten aan het gedrag van mensen”, zegt hij. “Het is een positieve actie voor meeuwen, die door de vogelgriep onze steun meer dan ooit kunnen gebruiken.”

De wetenschappelijke steun voor het event is niet min: het Vlaams Instituut voor de Zee, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren en de natuurwerkgroep De Kerkuil trekken mee aan de EK-kar en zetelden in de jury. Ook de media-aandacht groeit.

“Dit jaar was er belangstelling van het internationaal persagentschap Reuters en de Britse openbare omroep BBC”, aldus nog Claude Willaert. “De gemaakte reportages gaan wellicht de wereld rond.” (TP)