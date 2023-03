Stijn Casier en Isabelle Vandeginste organiseren vanuit Kachtem bromfietsuitstappen

Stijn Casier en Isabelle Vandeginste zijn met hun gezin de mensen achter Amigo’s, een nieuwe toeristische attractie in Kachtem. Stijn zette 12 Honda Amigo’s op punt en nu kan iedereen met vrienden of familie de baan op voor gezellige tochtjes met de bromfiets.

Toeren met de Vespa door de Westhoek of Limburg, velen onder ons waagden zich er al aan. Nu kan het ook in Kachtem. Bij Stijn Casier en Isabelle Vandeginste kun je met de Honda Amigo op stap.

Stijn Casier (40) was jarenlang zelfstandig tuinier. “Ik ga nog steeds op zelfstandige basis stronken wegfrezen daar waar ze mij vragen. Daarnaast rijd ik met een vacuümwagen voor een andere firma”, vertelt hij. Maar motoren en brommers waren altijd al zijn grootste passie. “Ik studeerde aan de tuinbouwschool, maar volgde er ook een specialisatiejaar tuinbouwmachines. Daar leer je ook sleutelen aan een motor.”

Gezinsproject

En dat begon Stijn ook in zijn vrije tijd te doen. De Honda Amigo, een model waarmee hij vroeger zelf nog rondreed, intrigeerde hem. De eerste Amigo’s werden in 1969 gemaakt. “Ze werden in België geproduceerd en eigenlijk zijn het fietsen met een motor op. De Amigo is oorspronkelijk de versie voor de dames, de Novio was die voor de heren. Het enige verschil is dat bij de Amigo de tank onder de bagagedrager zit, bij de Novio is dat vooraan. In mijn studententijd reed ik dus ook nog met zo’n brommerke, dat heeft een 4-taktmotor en een mooie ronk die me altijd al charmeerde.”

Wat startte als een zot idee, is ondertussen een project van het hele gezin. Echtgenote Isabelle Vandeginste (42), apotheekassistente in AZ Delta, stapte mee in het verhaal en ook dochters Emma (14) en Laura (12) werken al graag mee. “In eerste instantie heb ik acht Amigo’s helemaal op punt gezet. Concreet komt het er op neer dat ik die machine eigenlijk helemaal uit elkaar haal en opnieuw in orde zet. De meeste exemplaren vind ik in Limburg, waar er veel rondreden en er ook heel wat clubs zijn. Eigenlijk ben ik iedere dag bezig om te zien of er exemplaren te koop staan. Ook de zoektocht naar originele wisselstukken is niet altijd makkelijk.” Vorig jaar kon de verhuur starten in de maand mei. “We zagen 2022 als een pilootjaar, het is lichtjes op gang gekomen en dat is eigenlijk maar goed ook. We moesten er zelf wat kinderziektes uithalen en onze draai vinden. Maar dat lukte al vrij snel. De mensen komen hier tot bij ons”, zegt het koppel dat in de Rumbeeksestraat woont. “Onze woning geeft achteraan uit op de Walbeekstraat en daar hebben we ons atelier waar de brommers staan opgesteld. Daar ontvangen we de mensen.”

Lokale samenwerking

Terwijl alles wat met mechanica te maken heeft voor Stijns rekening is, staat Isabelle in voor de parcours en de catering. “We hebben verschillende formules, van een kort ritje tot een daguitstap. Daarbij kunnen we ook picknickmanden meegeven. Daarvoor werken samen met D-lies uit Kachtem en patisserie Georgette uit Rumbeke. Ook met zuivelhoeve De Bosneppe in Lichtervelde en ‘t Stuttekot in Westrozebeke hebben we een samenwerking en sinds dit jaar ook dichter bij huis met het Rhodesgoed. Onze parcours lopen allemaal over rustige, landelijke wegen die je kan volgen met de gps die je van ons meekrijgt. Het is de bedoeling dat je gewoon kan genieten en onderweg kom je genoeg horecazaken tegen om nog iets te drinken.”

Koppeltjes en groepjes

Omdat er nog werken aan de gang zijn op de wijk achter hun woning is het nog wat afwachten, maar Stijn en Isabelle hopen hun seizoen in april te kunnen starten. “Onder meer via sociale media hebben al heel wat mensen de weg naar ons gevonden. Ondertussen is ons aantal bromfietsen van 8 naar 12 opgeschroefd. We willen het niet te grootschalig laten worden, maar nu kunnen we dus al iets grotere groepen een toffe activiteit aanbieden. Meestal gaat het om groepjes vrienden of een familie, maar soms ook een koppeltje dat eens iets anders wil doen. Met Triple T werken we samen om teambuildings te organiseren.”

Starten gebeurt dus aan het kleine atelier aan de achterkant van de woning. “Dat was eigenlijk mijn mancave, maar het staat nu vol brommers”, lacht Stijn. “We geven de mensen hier de nodige uitleg bij de start. We wijzen hen nog eens op de wegcode, maar leren ook hoe ze moeten opstarten. Omdat het een oude bromfiets is, moet je die ook in gang trappen. We tonen dat voor en zorgen ook dat de machines warm gedraaid zijn. De snelheid kan oplopen tot 45 kilometer per uur, dus moet je in het bezit zijn van een rijbewijs B. Maar eens je het in de vingers hebt, wijst alles zichzelf uit en ben je klaar voor een leuke tocht.”

Permanentie

Terwijl de groepjes onderweg zijn, is Stijn ook van permanentie. “Er staat altijd een reservebrommer klaar in mijn bestelwagen en terwijl de mensen genieten, ben ik in mijn werkplaats aan het sleutelen aan de motoren. Veel zijn we nog niet moeten tussenkomen, maar bijvoorbeeld een platte band kan altijd voorkomen. We zorgen er nochtans voor dat alle gehuurd exemplaren tiptop in orde staan, van een volle tank tot perfect geblazen banden, vooraleer we ze de straat op laten. Je krijgt ook een goed weergarantie als je boekt. Als het regent hebben de mensen daar niets aan, dus tot 24 uur voor vertrek kunnen ze nog kosteloos afblazen.”

www.amigos-food-fun.be