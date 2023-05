Stevige brok Tieltse geschiedenis ondergaat metamorfose: “Poelberg 2.0 meer dan ooit klaar voor de zomer”

De Poelbergsite in Tielt is meer dan ooit klaar voor de zomer. Nadat de nieuwe uitbaters eerder al het interieur een facelift gaven en het terras een opknapbeurt kreeg, werden dit voorjaar ook nieuwe picknickbanken, wegwijzers en infobordjes geïnstalleerd. De ‘Poelberg 2.0′ werd woensdag officieel geopend.

Het oude schooltje en het bijhorende klooster op de Poelberg zijn niets minder dan een stevige brok Tieltse geschiedenis. Sinds 2011 is de site open voor toeristen die graag van het vergezicht komen genieten, al startte er halfweg 2021 een grondige metamorfose. Robbe Theunis en Mathilde Bauwens namen er toen hun intrek en gaven de brasserie op de heuvel een nieuw elan. Ook het stadsbestuur sprong mee aan boord.

“Onze eigen diensten vernieuwden het terras, inclusief een speeltoestel voor de kinderen”, aldus burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Aan de fietsenstallingen werden elektrische laadpunten voorzien, Ferm creëerde een troostplek en met de steun van de provincie West-Vlaanderen en Westtoer werd de Poelberg erkend als toeristisch-recreatieve hotspot, goed voor een subsidie van 25.000 euro. Zo hebben we nog meer kunnen inzetten op een totaalbeleving op de Poelberg.”

Speelkoer

Mee dankzij de steun van de provincie zijn voortaan vier educatieve pancartes te vinden op het domein, net als een paal met wegwijzertjes richting de verschillende troeven van de Poelberg. Nog nieuw is een grote foto van de voormalige speelkoer van de school, die te zien is aan de luifel op het terras.

Verder werd de privétuin van het klooster heraangelegd als stiltetuin, met een ligbank. Daar komt straks ook nog een bloemenweide bij. Tegelijk zorgde de provincie in het kader van het Westtoerpicknickplan ook voor drie gloednieuwe picknickbanken in de omgeving, zodat fietsers en wandelaars er even kunnen uitblazen.

Nieuwe fietsroute

En die zijn met velen. Want de Poelberg ligt langs de populaire fietsroute Poelberg-Meikensbossen en langs de nieuwe Tieltse Plateaufietsroute. “We werken volop aan een derde route, die langs de verschillende wijndomeinen van Tielt zal voeren”, verklapt schepen van Toerisme Hedwig Verdoodt (CD&V). “Ook die fietsroute zal langs de Poelberg passeren.”

Ter gelegenheid van de heropening werd er aan de voorkant tijdelijk een weide ingeschakeld als parkeerruimte, want parkeergelegenheid is al langer een heikel punt. Al wordt daar aan gewerkt. “We zijn al even bezig met onderhandelen om de parking aan de kant van de Sneppewegel uit te breiden”, weet de burgemeester. “Op een timing ga ik me niet laten vastpinnen, maar binnen afzienbare tijd zal die parking minstens twee keer zo groot worden.”