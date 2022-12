Stevie breekt lans voor bordspellen met webshop De Speldraak

Met zijn gloednieuwe webshop De Speldraak bouwt Stevie Van Overtveldt (31) verder aan zijn ambitie om de populariteit van bordspellen op te krikken. “Veel mensen raken niet verder dan Monopoly, terwijl er zoveel andere mogelijkheden beschikbaar zijn.”

Al sinds jongs af aan is Stevie Van Overtveldt (31) uit Sint-Eloois-Vijve verknocht aan bordspellen. “Vroeger speelde ik vaak gezelschapsspelletjes met mijn vrienden. Nu nog altijd hoor, maar het is alleen maar verergerd”, lacht hij. “Alleen vind ik het ontzettend spijtig dat deze wereld wat onbekend is bij het brede publiek. Iedereen kent Monopoly, maar daarbij stopt het eigenlijk. Nochtans zijn er zoveel verschillende bordspellen die iedereen kunnen bekoren.”

Advies

Met zijn pas opgerichte webshop wil Stevie, die voorheen docent was en binnenkort opnieuw gaat lesgeven, daar iets aan veranderen. “Ik bied enkel spellen aan waarmee ik persoonlijk al in contact ben gekomen. Dit in tegenstelling tot andere webshops waar een enorm gamma aan bordspellen te koop staat en het dus onmogelijk is om door het bos de bomen nog te zien”, zegt Stevie, die elk spel ook voorziet van advies. “Daarbij geef ik mee voor welk doelpubliek het spel bestemd is en wat de sterke punten zijn.”

Voor Stevie ligt Flamecraft, een bordspel dat voor 43 euro te koop is op de website van De Speldraak. “Dit is een voorbeeld van een toegankelijk spel dat gemiddeld één tot anderhalf uur duurt. Het speelt zich af in een dorp, waar de spelers grondstoffen kunnen bemachtigen in de winkels.”

Workshops

Behalve verkopen zal De Speldraak ook teambuildings voor bedrijven en verenigingen organiseren. Daarnaast zullen er workshops zijn voor beginnende en gevorderde bordspelers. “Een teambuilding met bordspellen wordt professioneel nog niet aangeboden in België. Bij het aftoetsen van het concept kon ik direct op veel positieve reacties rekenen, wat mij doet vermoeden dat er wel degelijk een markt voor is”, maakt Stevie zich sterk. “De workshops zie ik dan weer als een manier om meer mensen te bereiken. Mensen die normaal geen fan zijn van bordspellen, wil ik op die manier overtuigen”, zegt Stevie.

Ratingsysteem

“Voor de gevorderden gaan we iets verder en kiezen we voor moeilijkere spellen. Daarna voeren we een analyse uit. Genre: waarom heeft deze speler gewonnen? Wat waren goede tactische zetten?” Een voorbeeld van zo’n sessie vindt op zaterdag 14 januari plaats van 14 tot 18 uur in speelhal Game-INN langs de Vijfseweg in Waregem.

Stevie hoopt dat De Speldraak kan uitgroeien tot de referentie voor bordspellen in ons land. Cruciaal daarbij is het ratingsysteem, met negen verschillende Drakenzegels, dat Stevie bedacht. “Op die manier kan de koper nog eenvoudiger zien welke spellen kwaliteitsvol zijn en welke aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoen”, zegt hij. “Het zou fantastisch zijn als de Drakenzegels en De Speldraak uitgroeien tot een gevestigde waarde, waarbij de klanten weten dat ze erop kunnen vertrouwen.” (PNW)