Steven Verhaeghe wint jaarlijkse prijs goochelclub Monday Magicians: “Maar hoe doet hij dat nu?”

De leden van de eerste en enige goochelclub van de kust, de Monday Magicians, duidden Snaaskerkenaar Steven Verhaeghe aan als de beste van het afgelopen jaar. Een verrassing voor Steven zelf. “Want eerlijk, er zijn betere goochelaars dan ik”, blijft de sympathieke Steven bescheiden. “Hoe dan ook is het een mooie erkenning.”

De Middelkerkse goochelclub Monday Magicians geldt als één van de grootste in ons land en telt meer dan twintig leden. Elk jaar delen ze een prijs uit aan de het lid dat het best scoorde tijdens vrije podia en losse acts, het mooist kan vertellen en trucs volgens thema kan maken. De leden geven elkaar punten en tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Steven Verhaeghe (52) als winnaar van het afgelopen jaar aangeduid. “Ik won tot mijn eigen verbazing”, trekt Steven grote ogen. “Eerlijk waar, er zijn leden die beter kunnen goochelen, beter zijn in close-up, beter kunnen vertellen en vingervlug zijn met kaarten. Ik heb gewoon van elk onderdeel iets, maar eigenlijk verdient iedereen een prijs. Het is een mooie appreciatie voor wat ik doe en hoe ik het goochelen benader.”

Kindermagie

Voor Steven is goochelen een mooie hobby. Professioneel is hij actief in Ter Groene Poorte en met de Bijenbrouwerij maakt hij smaakvolle bieren op basis van onder meer honing. Als bijberoep runt hij De Sprookjesfabriek, waarmee hij animatie, straatanimatie en presentatie voor klein en groot verzorgt, zoals afgelopen herfst nog een halloweenactie in zijn thuisdorp Snaaskerke. “Al twintig jaar doe ik kinderanimatie en ik beoefen vooral kindermagie, illusies en voorspellingen. Goochelen voor kinderen is iets wat veel spontaniteit naar boven brengt. Kinderen denken snel al iets te zien en roepen dit ook graag uit. Je doet dit, je doet dat… en daar kan je dan ook nog veel meer op inspelen. De aanwezige volwassenen zie je dan ook lachen. (knipoogt) Het is dan nog zo veel leuker als de kids de bal volledig misslaan en je op het gezicht van de ouders kan lezen: ‘Maar hoe doet hij dat nu?’ Goochelen is een passie en ik ben altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe een truc precies in elkaar steekt. Je rolt er gewoonweg in, in dat wereldje. Drie jaar geleden sloot ik me bij de Middelkerkse goochelclub aan. Het mooie is: niemand wordt er veroordeeld, iedereen krijgt er op een positieve manier tips om trucs zus of zo uit te voeren. Je leert er van elkaar en probeert er nieuwe technieken uit. Of we de trucs ook aan elkaar uitleggen? Wel, de persoon die het dichtste bij de juiste verklaring zit, krijgt soms apart de hele truc van naaldje tot draadje te zien. Verder nodigen we verschillende keren per jaar (internationale) gasten uit.”

Ga live kijken

“Als ik toch een truc mag verklappen: als goochelaar moet je een ‘three way out’ hebben, drie manieren of antwoorden om je eindresultaat te bereiken. Ook je verhaal en hoe je vertelt zijn erg belangrijk. Gili is daar fantastisch in. Zijn truc ‘Vingerspits’ is daar een schitterend voorbeeld van. Tijdens een van zijn optredens slaagt hij erin om een doekje steeds te doen verdwijnen, eerst vanuit zijn handen en dan altijd maar opnieuw en opnieuw. De vrijwilliger in het publiek denkt dat hij het doekje in zijn jas verstopt, dan in zijn trui, T-shirt, broek enzovoort, tot… Gili daar naakt op het podium staat. Fantastisch! Nee, mijn doel is niet om nu zelf goochelshows te gaan doen ik blijf bij De Sprookjesfabriek als bijberoep. Ik kan trouwens iedereen aanraden om eens naar een live goochelshow te gaan kijken. Naast Gili heb je onder meer ex-Ketnet-presentator Kobe Van Herwegen en Nicholas Arnst. De beleving van zo’n liveshow is ongezien en veel plezanter dan goochelprogramma’s op televisie. Want helaas, in sommige van de grote shows op tv zijn de trucs wat in scène gezet en/of is het publiek vooraf geïnformeerd. Dat heb je live op een podium niet.”