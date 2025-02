Start van ticketverkoop voor Champagnewandeling 2025

De data voor de Champagnewandeling De Panne 2025 zijn bekend, en de ticketverkoop voor dit topevenement start op zaterdag 15 februari. De combiformule is telkens een succes: het parcours van de wandeling leidt de deelnemers langs unieke plekken in en rond De Panne, waar ze exclusieve bubbels van prestigieuze champagnemerken proeven, samen met culinaire hoogstandjes.

Ticketverkoop

Het evenement vindt dit jaar plaats op vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 mei. Op zaterdag 15 februari start de ticketverkoop, stipt om 11 uur. De organisatoren raden aan om er als de kippen bij te zijn, want bij alle vorige edities waren de tickets in een mum van tijd uitverkocht. De Champagnewandeling is dan ook een ideale teambuildingactiviteit en een unieke De Panne-beleving met familie, vrienden of groepen.

Op het negen kilometer lange parcours van de Champagnewandeling ontdekken deelnemers de mooiste plekjes in en rond De Panne, met meerdere stops op bijzondere locaties. Op elke tussenstop worden de deelnemers verwend met een zorgvuldig uitgekozen selectie van exclusieve champagnes, met daarbij een passend culinair gerecht. Op het menu tijdens het wandeltraject staan amuses, een voorgerecht, een hoofdgerecht, kaasdessert, dessert en koffie. Nieuw dit jaar is onder meer de overdekte tent op het Schatseplein. De tent garandeert extra comfort en weerbestendigheid voor alle wandelaars en voor de feestvierders op de afterparty aan de eindstop.

Drie formules

Deelnemers kunnen kiezen uit drie formules: de basisformule met champagne kost 85 euro, de combiformule van champagne en mocktails kost 77,50 euro en voor de mocktailversie betaal je 70 euro.

Stéphane Buyens, schepen van Toerisme, nodigt iedereen van binnen en buiten De Panne uit: “Wandelen in en rond de mooiste badplaats van Vlaanderen met een lekker glas champagne in de hand, wat heeft een mens nog meer nodig om gelukkig te zijn? Daarom zijn wij er opnieuw met de tofste Champagnewandeling van het jaar! U komt toch ook?” (MVO)

Info en ticketverkoop: vanaf zaterdag 15 februari op champagnewandeling.be.