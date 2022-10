Stappen naar Compostela brengt maar liefst 53.233 euro op voor Onze Kinderen uit Rumbeke

Philippe Malysse, Jozef Verbrugghe en Jessica Bolle stapten deze zomer, met de steun van Jan Veranneman en Hilde Baelen, vanuit Frankijk naar het Portugese Midoes. In het kader van die serieuze uitdaging werden tal van initiatieven georganiseerd ten voordele van de vzw Onze Kinderen. Donderdagavond werd een cheque van maar liefst 53.233 euro overhandigd. “Wat een prestatie, alweer. We zijn echt ontroerd”, aldus Filip Camerlynck, voorzitter van de raad van bestuur van de vzw.

Een benefietmatch met oud-Rode Duivels, een spaghettiavond, maar natuurlijk ook een voettocht van twee maanden richting Compostela en Midoes. Philippe Malysse, Jozef Verbrugghe en Jessica Bolle toonden de voorbije maanden dat ze een groot hart hebben voor vzw Onze Kinderen. “vier jaar geleden fietsten Jozef en ik al eens ten voordele van Onze Kinderen van Deerlijk naar Santiago de Compostella. We zamelden toen 35.000 euro in voor de organisatie.” Philippe beloofde toen bij aankomst in Compostela om nog eens iets op poten te zetten. “Door de coronacrisis hadden we plots veel meer tijd om alles voor te bereiden.”

De voorbije maanden stonden tal van initiatieven op til. Zo speelde Club Roeselare een benefietmatch door een selectie van oud-Rode Duivels, samengebracht dankzij Yves Vanderhaeghe. Daarnaast was er onlangs ook nog een spaghettieavond en konden Philippe en zijn vrienden rekenen op tal van sponsors. Onder andere de mensen van Stragimo, de Lions Club van Menen, de Oostrozebeekse Rotary en CVC Advisers zetten hun schouders onder het project. “Maar uitkijken was het vooral naar de tocht. We konden rekenen op Jan Veranneman en Hilde Baelen die ervoor zorgden dat we ons enkel maar moesten concentreren op het wandelen.” De vrienden beleefden verschillende bijzondere momenten. Zo stapten jongeren van Onze Kinderen zelf een stukje mee. Zowel wij als de jongeren hebben er van genoten. De jeugd is de toekomst. Hulp voor hen is broodnodig.”

Uitzonderlijk

Donderdagavond schonken de mensen achter het project ‘Stappen voor een toekomst’ het volledig ingezamelde bedrag aan Onze Kinderen. Dat bedrag is maar liefst 53.233 euro. “Een uitzonderlijke prestatie, alweer. We zijn echt ontroerd. Het geld zal goed besteed worden, we houden jullie ook op de hoogte wat we er precies mee zullen doen”, aldus een erg dankbare Filip Camerlynck, voorzitter van de raad van bestuur van de vzw. En Philippe en zijn vrienden, die door Onze Kinderen werden uitgeroepen tot ambassadeurs van de vzw, die broeden alweer op nieuwe plannen. “Er zijn nog routes en manieren om in Compostela aan te komen hé. We willen ons graag blijven inzetten voor Onze Kinderen.”