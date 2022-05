Stap zaterdag de ‘10.000 Stappen Beweegroute’ in Lendelede

Met of zonder gepast schoeisel kan je zaterdagvoormiddag 21 mei om 9.30 uur de ‘Beweegroute’ met start en aankomst aan ’t Wonderwoudje’ mee helpen instappen. Onder het motto: ‘Samen naar een beweegvriendelijke buurt – Want elke stap telt’.

Lendelede heeft twee mooie groene longen, het ‘Wonderwoudje’ en de ‘site Vercamer’. Nu koppelt het gemeentebestuur daar een nieuwe gezonde activiteit aan: een Beweegroute! In het kader van een nieuw gezondheidsproject in Lendelede – ‘Elke Stap Telt’ – bracht de gemeente aan het Dorpsplein naast de kerk en in het straatbeeld groene pijlen aan die tonen hoeveel stappen je nodig hebt om je te verplaatsen naar een andere locatie.

Je auto af en toe eens aan de kant laten staan om dit stappenproject even uit te proberen, is een gezonde aanrader.

Dagelijks bewegen

“Dit jaar (2022) gaan we nog een ‘letterlijk’ stapje verder en willen we de bewoners extra ondersteunen met een nieuwe ‘10.000 stappen Beweegroute’ die door het centrum en langs het Wonderwoudje en de Site Vercamer loopt”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Zo proberen we alle inwoners preventief aan te zetten om dagelijks te bewegen op een leuke manier! Want een beweegroute is niet alleen wandelen, je kan onderweg ook een aantal eenvoudige beweegopdrachten uitvoeren.”

Deze blijvende beweegroute kan je gemakkelijk volgen via de groene wandelschakelpunten op de paaltjes of je kan ook een plannetje terugvinden op de gemeentelijke website en afprinten of je kan ter plaatse de QR-code scannen op het startbord. Onderweg kom je acht bordjes met oefeningen tegen.

Je kunt ’t Wonderwoudje’ bereiken via de wijk Korenveld of via een zijstraat in de Stationsstraat tussen de huisnummers 64 en 72.

“Geniet van de groene longen van Lendelede en train jouw kracht en uithoudingvermogen”, aldus sportfunctionaris Annelies Borry. “Dat kan zowel jouw mentaal welzijn als jouw gezondheid bevorderen. En de stappen hoef je zelfs niet te tellen. Het zijn er precies 10.486 of 7.340 meter. Wie zaterdag meestapt, kan dat doen met gepast schoeisel. Maar het kan ook zonder gepast schoeisel en dan moet je toch even het ‘blotevoetenpad’ uittesten. Nadien is er een receptie en krijgt iedereen een ‘gezonde’ attentie.”

