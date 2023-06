Standwerker James (47) maakt zich op voor zijn 25ste Batjes in Roeselare: “Hoogtepunt van het jaar!”

Geen Batjes in Roeselare zonder dat James Peire (47) uit Brugge van de partij is met zijn stand. Deze zomer vind je de man er namelijk voor de 25ste keer terug met zijn onderhoudsproducten voor de wagen. “Ik demonstreer alles ter plaatse op de wagen. Wekelijks vind je me hier ook terug op de dinsdagmarkt, maar de Batjes kan ik wel omschrijven als mijn Roeselaars hoogtepunt van het jaar”, klinkt het enthousiast.

James Peire is afkomstig uit Brugge en is eigenlijk een standwerker, zo noemt men dat in het vakjargon. “Ik verkoop al dertig jaar mijn producten op markten in West- en Oost-Vlaanderen en vooral ook aan de kust. Met One Two Three Wax bied ik alles aan wat met het onderhoud van de wagen te maken heeft, zoals wassen, afdrogen en simoniseren. Zo demonstreer ik ook al mijn producten ter plaatse op een wagen”, opent James het gesprek.

Roeselaars hoogtepunt

Wekelijks vind je James terug op de dinsdagmarkt in Roeselare, maar de man is ondertussen ook al 25 jaar van de partij tijdens de Roeselaarse Batjes. “De Batjes zijn heel belangrijk voor mij. Het is zowat mijn Roeselaars hoogtepunt van het jaar”, gaat hij verder. “Het vindt plaats in een winkelstraat en de Batjes trekken ook altijd heel wat volk aan dat niet uit Roeselare komt. Op die manier krijg je eens een ander soort publiek dan tijdens de wekelijkse markt.”

Veel veranderd

Met zijn 25 jaar aan ervaring weet James ondertussen wel waarover hij spreekt als het over de Batjes gaat. Op de vraag naar zijn ervaringen met de Batjes is James dan ook klaar en duidelijk. “Heel positief”, klinkt het. “Maar dat neemt niet weg dat er ondertussen al heel veel veranderd is in vergelijking met vroeger. Zo zijn er nu veel minder standwerkers, maar dat is ergens ook logisch. We zitten nu eenmaal met een beroep dat wat aan het uitdoven is.”

“Gelukkig heb ik er toch nog een paar kunnen overtuigen om dit jaar af te zakken. Voor mezelf blijft het beroep van standwerker interessant. Ik beschik namelijk over een verbruiksartikel onder mijn eigen label. Natuurlijk is er voor mij ook concurrentie van andere winkels of via het internet, maar mijn producten bieden wel een zekere kwaliteit. En dat weten de mensen ondertussen ook al.”

Succesfactoren

James kijkt alvast weer uit naar zijn jaarlijkse afspraak, tijdens het laatste weekend van juni, in Roeselare. “Het succes van de Batjes is dat alles zich in het centrum afspeelt. Er zijn ook heel wat mooie horecazaken en dat trekt aan. De muzikale optredens zorgen ook voor het nodige volk, zeker naar de avond toe. Dat zorgt ervoor dat je met je stand wat langer kan blijven staan en dat is ook altijd mooi meegenomen. Zoals ieder jaar verwacht ik dan ook opnieuw een goede editie. Laat ons vooral hopen op mooi weer, want dat is wellicht nog de allerbelangrijkste factor voor succes. Helaas hebben we dat niet in de hand”, besluit hij.