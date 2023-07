Stal Bocage in Dentergem decor voor derde Bocage Beach en dressuurwedstrijden

Dit weekend wordt de overdekte piste van Stal Bocage in Oeselgem opnieuw even omgetoverd tot een zomerse bar. “Het hele weekend lang wordt de Beker van West-Vlaanderen dressuur gereden, maar daarnaast is iedereen welkom op Bocage Beach om de zomer in te zetten”, zegt Bernard Locquet.

In 2019 richtte Bernard Locquet (54), samen met zijn dochter Phaedra (24), de vzw Team Bocage op. De bedoeling van die vereniging was om allerlei activiteiten te organiseren.

West-Vlaams kampioenschap dressuur

“Mijn dochter en ik zijn allebei voorzitter, maar onze club bestaat uit een honderdtal leden”, legt Bernard uit. “Het is nu de derde keer dat we Bocage Beach organiseren, want twee jaar lang gooide het coronavirus roet in het eten.”

Het hele weekend staat bovendien ook in teken van het West-Vlaams kampioenschap dressuur. De familie Locquet verwacht wel een honderdtal ruiters per dag.

“Dit jaar werken we samen met de WVUR, dat is de West-Vlaamse Unie voor Ruitersport. Zij organiseren op zaterdag en op zondag de West-Vlaamse Beker en dus worden er twee wedstrijden georganiseerd.”

Bocage Beach

Komend weekend wordt Stal Bocage opnieuw de plek waar je als feestbeest moet zijn. Op zaterdagavond kan wie zich ingeschreven heeft, de voetjes onder de tafel schuiven voor een lekkere barbecue. Daar worden zo’n 200 mensen verwacht. Afsluiten doen Bernard en Phaedra met een beachfestival georganiseerd onder de naam Bocage Beach.

“Het evenement is in drie jaar tijd toch al enorm gegroeid. Voor deze editie komen nog grotere dj’s dan destijds”, zegt Bernard. “We zijn enorm trots dat we dj’s als Voltage en Arthur Lewis hebben kunnen strikken, want dat zijn twee grote namen.”

Zowel Bernard als Phaedra willen benadrukken dat hun feestweekend toegankelijk is voor iedereen. “We hebben ook veel kleine kinderen in onze club en hun gezinnen komen ook naar de barbecue. Voor die kinderen is het dan een leuke ervaring om voor de allereerste keer even uit de bol te kunnen gaan.” (MC)