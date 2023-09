Staketselvissers nemen afscheid van hun vaste stek: “Nog een laatste keer herinneringen ophalen”

De nakende afbraak van het westerstaketsel lokt heel wat reactie uit, en niet in het minst bij de vissers die er dag en nacht actief waren. Strandhengelclub De Steiger organiseert er vrijdagavond van vier tot zeven een afscheidsmoment. “Gewoon nog een laatste keer samen goeie herinneringen ophalen aan ons mooi betonnen staketsel”, klinkt het.

Maandagmorgen 9 uur en het is al druk op het westerstaketsel: veel hengelaars willen er nog alles uit halen voor de iconische constructie wordt afgebroken. “’s Zomers zeebaars, tong en bot, in de wintermaanden wijting en schar: dit is het beste plekje van Blankenberge om te vissen”, zegt Kristof Quisthout. Hij spoelde zeven jaar geleden in Blankenberge aan voor zijn hobby. “Hier op ’t staketsel leerde ik direct een pak nieuwe mensen kennen, en in 2019 werd ik voorzitter van hengelsportclub De Steiger.” Vandaag telt die bijna tachtig leden. “Voor de meesten onder ons heeft deze plek ook een grote emotionele waarde”, zegt Tim Vandepitte. “Hier staan vissen geeft een onbeschrijfelijk gevoel van vrijheid. Die open horizon, de fantastische zonsondergangen… Zeg nu zelf: waar anders heb je nog zo’n adembenemend uitzicht op de skyline van Blankenberge? Hónderden trouwfoto’s zijn er hier gemaakt.”

Op zoek naar nieuwe spot

Ook Ronny Oosterlynck komt hier al veertig jaar. “En niet alleen om te vissen. Ik maakte alle dagen ook een wandelingetje over ’t westerstaketsel met mijn hond. Zoals je ziet is ’t ook een populaire spot onder joggers.” De hengelaars moeten nu op zoek naar een nieuwe spot. “Het probleem met de Pier is dat er slechts beperkt gehengeld mag worden. Op het houten staketsel is de plaats dan weer beperkt. Zeker wanneer straks het westerstaketsel verdwijnt”, klinkt het. Vrijdagavond tusen vier en zeven worden er nog een laatste keer herinneringen opgehaald. “Gewoon nog een laatste keer samenkomen en herinneringen ophalen aan ons mooi betonnen staketsel. Iedereen is welkom”, besluit Kristof Quisthout.