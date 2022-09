Stad zoekt evenementen voor Tielt Wintert

Stad Tielt gaat met Tielt Wintert opnieuw alle evenementen die tussen 1 december en 31 januari gepland staan bundelen. “Het gaat dan om niet-commerciële evenementen met een winters karakter zoals kerst- en nieuwjaarsconcerten, lezingen, kersthopping enzovoort”, duidt schepen van Evenementen Grietje Goossens (CD&V).

“Opgenomen worden binnen Tielt Wintert betekent extra promotie vanuit het stadsbestuur. Zo wordt er een apart campagnebeeld ontwikkeld, is er een gezamenlijke persconferentie en verschijn je ook op de website www.visittielt.be en in andere communicatiekanalen van de stad”, geeft ze nog mee.

Organisaties die met hun evenement een plekje willen op de Tielt Wintert-kalender kunnen mailen naar evenementen@tielt.be of bellen naar het nummer 051-42.81.16. (TM)