Stad Ieper laat opnieuw coronaterrassen toe in juli en augustus 2022

Het Ieperse stadsbestuur heeft beslist om de uitbreiding van de horecaterrassen opnieuw toe te staan tijdens de twee zomermaanden dit jaar. Dat vertelde schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl op de Ieperse gemeenteraad van maandagavond.

Net als veel andere steden en gemeenten besliste het Ieperse stadsbestuur in het begin van de coronacrisis in 2020 dat horecazaken hun terrassen mochten uitbreiden. Zo kon iedere horecazaak tot twee extra parkeerplaatsen innemen, al mochten dat niet de nieuwe shop&go-plaatsen zijn. Indien dat niet mogelijk was, wordt uitbreiding van het terras op het voetpad ook toegestaan mits een minimale vrije doorgang van 1,50 meter gegarandeerd en mits schriftelijke goedkeuring van de buren. Er werden maximaal 32 losse stoelen en 8 tafeltjes per horecazaak toegelaten buiten de normale terraszone.

De maatregel werd ingevoerd omdat horecazaken binnen tafels en stoelen verloren doordat ze de anderhalvemeterregel moesten respecteren. In 2021 werd de maatregel verlengd. Op de Ieperse gemeenteraad van maandag vroeg Jordy Sabels (Groen) of de horeca-uitbaters deze lente en zomer opnieuw kunnen rekenen op een groter terras.

Eerste zonnestralen

“De eerste zonnestralen zorgden in januari op verschillende plekken in het land al voor mensen op een terrasje. Dat riep wel wat vragen op bij sommige horecazaken in Ieper, zonder standaardterrasruimte. We vragen ons vanuit de fractie dan ook af of er terug de mogelijkheid zal zijn om ‘coronaterrassen’ te installeren? Vanaf wanneer zouden deze dan terug geplaatst kunnen worden?”, vroeg hij.

Juli en augustus

“Op 31 januari werd de uitbreiding van de terrassen besproken in het college”, antwoordde schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl. “Initieel waren deze uitbreidingen een steun aan de horeca, maar na evaluatie is gebleken dat niet alleen de horeca, maar ook vele Ieperlingen en bezoekers dit een succes vonden. Omdat we ook rekening moeten houden met de bereikbaarheid van onze handelaars hebben we ervoor gekozen om de uitbreidingen toe te staan tijdens de twee vakantiemaanden juli en augustus. Op deze manier kunnen we iedereen terug een aangename beleving aanbieden tijdens de twee belangrijkste vakantiemaanden.”

De schepen gaf nog mee dat de maatregel zou worden voorgelegd op de volgende gemeenteraad. Jordy Sabels liet alvast verstaan dat de Groen-fractie liever had dat de tijdsduur van de coronaterrassen langer was. “Bijvoorbeeld vanaf de verlengde weekends in mei tot halfweg september”, aldus Jordy Sabels. (TOGH)