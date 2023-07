Stad Brugge rolt een picknickplan uit met 439 picknickbanken op het openbaar domein

Met de start van de zomer en de warme temperaturen rolt Stad Brugge haar picknickplan uit. “We zetten dit jaar in totaal 439 picknickbanken op het openbaar domein. We creëren de perfecte rust- of eetplaats voor een gezellige gezinsuitstap of een rustplaats tijdens de fietstocht, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Met de picknickbanken wil de Brugse schepen Mercedes Van Volcem meer dynamiek en beleving in het openbaar domein creëren. “Het openbaar domein leeft meer dan ooit. Het is prioritair dat we onze openbare ruimte praktisch inrichten met de beste accommodaties voor onze Bruggelingen.”

“Met de picknickbanken bieden we de mogelijkheid om even halt te houden, uit te blazen of gezellig een babbeltje te slaan, maar ook je eigen picknick meebrengen op te eten in de publieke tuinen, parken en stopplaatsen. Samen genieten aan de picknicktafels is een goede optie.”

133 locaties

Er werden 133 geschikte locaties geselecteerd waar in totaal 439 picknickbanken geïnstalleerd zullen worden. “In 2020 is het picknickplan ingevoerd na overleg met diverse mensen actief binnen het publiek domein. Er waren toen 31 plaatsen uitgestippeld. Nu dir jaar later, zijn er al 133 picknickplaatsen, vier maal zo veel. Het aantal banken zelf is ook verdubbeld van 225 naar 439 picknickbanken. We krijgen diverse oproepen van mensen om een picknickbank te plaatsen en waar mogelijk proberen we dan ook aan de vraag tegemoet te komen. Elk jaar steken we een tandje bij”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Toegankelijke picknickbanken

“We zetten ook picknickbanken uit die toegankelijk zijn voor rolstoelen. Dit jaar werden er 60 zo’n 60 rolstoeltoegankelijke picknickbanken op het openbaar domein uitgezet. Bij de picknickbanken worden er steeds vuilnisbakken voorzien. Als stad willen we leuke plekken creëren, mogelijkheden geven aan onze stadbewoners en – bezoekers, maar het is aan hen om het netjes te houden uiteraard”, aldus de schepen.