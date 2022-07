Squatten op de Ieperse Grote Markt: “Geestig en gratis”

Het wordt stilaan een vertrouwd beeld op de Ieperse Grote Markt: sportievelingen die dansen en fitnessen op muziek voor de Lakenhallen. Ze spreken elke dinsdag af en roepen iedereen op om mee te doen. “Dit is gratis en geestig.”

“Op elke dinsdagavond van de maand organiseren we vanaf 19.30 uur een powerdance. Dat is een combinatie van dans en fitnessoefeningen, zoals squats en lunges”, vertelt Emily Schotte (21) uit Zwevegem. “De powerdance duurt een uurtje, is geestig én volledig gratis. Meestal komen hier zo’n veertig mensen uit de streek op af, maar we roepen iedereen op om mee te doen. Jong, oud, jongen, meisje… maakt niet uit. Zo willen we mensen een gezonde en actieve levensstijl aanleren. Waarom hier? Mijn vriend is van Ieper, net als vriendin Marissa Dupont, die nu in Geluveld woont. De Grote Markt is een bekende toegankelijke openbare plek. Misschien een drempel voor sommigen, maar in deze groep motiveert iedereen elkaar.”

Veel bekijks

De enthousiastelingen hebben veel bekijks. “Sommige voorbijgangers stoppen even, halen hun camera boven en beginnen te filmen”, lacht Emily. “Scholieren zetten zelfs even hun boekentas aan de kant om mee te doen. We worden hier warm onthaald en dat doet deugd.”

Elke eerste dinsdag van de maand blijkt nog net iets geestiger. “Dan verkleden we ons in een bepaald thema, zoals Abba of tropische stijl. We zijn hier al enkele maanden bezig en het plan is om door te doen op deze plek, maar dan op maandag om 19 uur, zo lang het weer dit toelaat. In de winter gaan we wellicht zoeken naar een zaal om onze spieren warm te houden”, besluit Emily. (TP)